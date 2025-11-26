快訊

賴總統投書華郵：感謝川普、承諾大幅增國防預算

三條河川流域廢棄物調查 一次性免洗塑膠食器最多

打造國際化消費環境 陸15城試點

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
重慶發展夜間經濟，60%以上的消費發生在夜晚。圖為重慶榮昌市民逛夜市品嘗美食。（中新社）
重慶發展夜間經濟，60%以上的消費發生在夜晚。圖為重慶榮昌市民逛夜市品嘗美食。（中新社）

大陸商務部、財政部日前公示「國際化消費環境建設試點城市擬入選名單」，大陸全國共15座城市入圍。此次試點城市入選條件，包括符合條件的國際消費中心城市及其他消費帶動作用強、發展潛力大、境外旅客較多的地級市及以上城市。 　　中新社報導，2021年，中國國務院已批准北京、上海、廣州、天津、重慶這5座城市率先開展國際消費中心城市培育建設。經過4年多的培育，這些城市的探索已取得積極成效。據商務部介紹，截至今年7月，5個城市的社會消費品零售總額占全國比重超過八分之一，消費品進口占全國比重逾半，離境退稅銷售額占全國比重7成左右。

此次新增入選的10城中，深圳和成都均為萬億級消費城市，社會消費品零售總額在2024年均突破1萬億元（人民幣，下同）。

西安、南京、長沙、武漢、杭州既是所在省的省會城市，且經濟增速位居全國前列，有較強的綜合實力。兵馬俑、黃鶴樓、西湖…這些城市同時擁有享譽世界的旅遊資源，因而成為海外遊客入境遊的熱門城市。

昆明、青島和廈門則具有顯著的區位優勢。昆明是面向南亞、東南亞開放的重要門戶，地處中國—東盟自由貿易區、大湄公河次區域、泛珠三角經濟圈「3圈」交匯點。青島是除北京之外的「北方消費第二城」。廈門是東南沿海重要中心城市，交通便利，海港優勢明顯，還有深厚的僑鄉資源。 　　有分析指出，此次新增的試點城市可被視作未來國際消費中心城市建設的「後備力量」。對於建設國際消費中心城市，很多城市早已積極響應，並提出具體的行動計畫，形成獨特的供給能力。例如杭州數字經濟占比高，發展數字消費有基礎。有些則依託獨特地理和文化優勢，打造具有地方特色的消費體驗。例如昆明瞄準「南亞東南亞入境消費第一城」，為南亞、東南亞居民開展商貿、旅遊等活動提供出入境便利性。重慶將發展夜間經濟作為國際消費中心城市培育建設的重要內容。數據顯示，2024年重慶社會消費品零售總額達1.57萬億元，其中60%以上的消費發生在夜間。

據財政部、商務部9月底公布的「關於開展國際化消費環境建設工作的通知」，未來國際化消費環境建設將支持：一是豐富高品質消費供給。包括創新「商旅文體健」多元融合消費場景，建設入境消費友好型商圈，培育一批有國際影響力的本土品牌。二是優化涉外支付服務。主要體現在外卡POS機覆蓋密度和外幣兌換點的建設力度上。三是提升國際化服務水平。包括完善便利設施配套以及多語種服務。

東南亞 北京

延伸閱讀

台南第18例登革熱境外移入 印尼女子高雄入境確診

人倫悲歌！57歲台男客死廈門 兒：他失聯23年拒處理後事

陸配攜含豬肉草仔粿入境遭罰20萬 拖5個月繳清

北市男赴美就學遭星宇拒載求償31萬 法官審酌要件判航空公司免賠

相關新聞

打造國際化消費環境 陸15城試點

大陸商務部、財政部日前公示「國際化消費環境建設試點城市擬入選名單」，大陸全國共15座城市入圍。此次試點城市入選條件，包括...

平陸運河青年樞紐 迎巨無霸閘門

近日，在四川省德陽市，一輛載著長達35公尺、單扇重近千噸的「巨無霸」船閘檢修閘門的超長貨車，緩緩駛出東方水利智慧科技股份...

全球逾千客商 梅州共話產業振興

以「聚全球客商助高質量發展」為主題的第七屆世界客商大會24日在廣東省梅州市舉行，來自全球各地的著名僑領、知名客商、客籍兩...

推進低碳理念 兩岸茶企福安簽約

2025年兩岸（福安）紅茶交流活動25日在福建省寧德福安市舉行，兩岸茶人共敘茶緣，共拓茶業市場。

上海港吞吐量 趨勢向好

上海港和洋山港統計，今年前十個月，上海港集裝箱吞吐量超4600萬標準箱，同比增長6.5%。其中，洋山港集裝箱吞吐量達23...

推出就給驚喜 華為新旗艦手機 大降價 Mate 80系列降幅高達14.5%

華為昨（25）日發表新一代旗艦手機Mate 80系列，首度搭載最新研發的麒麟9030晶片，加上鴻蒙6（HarmonyOS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。