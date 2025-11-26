推出就給驚喜 華為新旗艦手機 大降價 Mate 80系列降幅高達14.5%

華為昨（25）日發表新一代旗艦手機Mate 80系列，首度搭載最新研發的麒麟9030晶片，加上鴻蒙6（HarmonyOS 6）作業系統，帶動整機性能相較上一代大增35%至42%。

值得注意的是，原本外界預期受到記憶體價格大漲將帶動手機漲價，但華為卻逆勢降價，Mate 80標準版比舊款售價便宜人民幣800元，降幅高達14.5%，Pro版本及Pro Max都便宜了人民幣500元。

Mate 80系列包含四款機型，起售價人民幣4,699元（約新台幣2萬元），較上一代便宜人民幣800元，華為手機降價消息迅速登上微博熱搜榜第一名。另外，華為還發表新一代折疊機Mate X7，起售價人民幣12,999元，與前一代價格相同。所有新品均將於11月28日正式發售。

在手機晶片方面，據華為官網顯示，Mate 80搭載麒麟9020、Mate 80 Pro 12GB版本搭載麒麟9030、16GB版搭載麒麟9030 Pro；Mate 80 Pro Max搭載麒麟9030 Pro。

麒麟9030晶片最大改變就是由之前9020的8核設計提升為9核設計，性能更強悍。

不過，具體的製程尚未透露，業內人士推測麒麟9030可能仍會延續採用中芯國際「N+2」製程打造，該製程透過DUV曝光機結合多重曝光技術實現，性能接近台積電（2330）7奈米。