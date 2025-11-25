福斯汽車在大陸市場反擊 實現在當地完整造車工作

快訊

中央社／ 法蘭克福25日綜合外電報導

德國福斯汽車（Volkswagen，在中國稱大眾汽車）準備在中國車市展開反擊，今天宣布安徽合肥的新測試實驗室啟用，宣告其如今已能在中國完成從開發到生產的完整造車工作。

法新社報導，這是福斯汽車有史以來首次可完全在德國以外地方打造新車。近幾年德國車廠在世界最大車市中國面臨當地對手激烈壓力而業績下滑，衝擊其全球營收與獲利。

據車市顧問公司Jato Dynamics調查，中國車廠在中國市占率已由2019年的35%大增至去年的近六成。德國車廠為此已將一些工作移至中國，盼吸取當地業者經驗及更貼近中國消費者需求。

福斯表示，中國消費者如今可買到全程在中國開發製造的福斯汽車，其車款開發的部分工作可用僅為歐洲一半的成本在中國完成，而合肥的新設施可讓其在中國銷售車輛的生產週期較目前縮短最多30%。

福斯還說，合肥這座設施是其唯一專屬電動車的研發中心，也將在其從中國出口車輛到東南亞及中東的業務上扮演角色。

福斯 德國
×

