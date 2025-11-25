快訊

雷軍砸4億元護盤 小米股價大漲

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
小米集團董事長雷軍。（中通社）
小米股價近幾個月來持續承壓，自今年6月27日創下61.45港元的年內高點後便進入下行通道，累計跌幅一度超過35%。不過在小米集團創辦人、執行長雷軍耗資超過1億港元（合約新台幣4億元）增持後，小米集團股價今日開始反彈，股價早盤大漲，強勢回升，成功收復40港元關口。

界面新聞報導，11月24日盤後，小米集團在港交所公告，雷軍於2025年11月24日通過由其全資擁有的Team Guide Limited購入合共260萬股本公司B類普通股，平均價為每股約38.58港元。以此計算，此次雷軍增持總計耗費資金超過1億港元。

在上述增持事項後，雷軍於小米集團40.63億股A類普通股及19.94億股B類普通股中擁有權益，合共相當於公告日期小米集團已發行股份數約23.26%。董事會認為增持事項顯示雷軍對本公司的發展前景及增長潛力充滿信心，以及其對本公司的長期承諾。

在雷軍增持之前，小米集團已經分別於20日和21日連續兩日回購公司股票2,150萬股，總斥資金額超8億港幣。

華爾街日報指出，此前，投資人對於存儲晶片價格上漲、電動汽車產能緊張等原因的擔憂，讓小米集團的股價承壓。

但小米集團在業績上表現亮眼。根據2025年第三季度財報，小米本季度收入人民幣1,131億元，增長22.3%；經調整淨利潤達到人民幣113億元，增長80.9%，為歷史最高季度水平。

第三季度，小米智能電動汽車及AI等創新業務分部收入人民幣290億元，增長超過199%。其中，智能電動汽車收入人民幣283億元，其他相關收入7億元。小米汽車及AI（人工智能）等創新業務分部首次實現單季度經營收益轉正，實現單季經營收益7億元。

此外，手機×AIoT主力業務本季度貢獻收入人民幣841億元。智能手機仍是核心支柱，收入460億元，全球出貨量達到4330萬台，增長0.5%，實現連續九個季度增長，IoT與生活消費產品業務收入人民幣276億元，增長5.6%，網路服務收入達到人民幣94億元，增長10.8%。

電動汽車 華爾街日報 小米 雷軍
