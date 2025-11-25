日中關係惡化影響 中國多家航空公司股價在港下挫

快訊

中央社／ 香港25日電

中國和日本關係近期受「台灣有事」說影響急轉直下，最新傳出北京方面指示一些中國航空公司減少飛往日本的航班，受此影響，在香港上市的中國籍航空公司股價今天全面下挫。

港股下午收盤，中國東方航空跌幅達5.89%，收港幣4.31元；中國國航下跌3.43%收6.18元；南方航空下跌1.93%收5.06元。

相形之下，香港國泰航空股價未受影響，股價持續近期強勢，收11.68元，微漲0.67%。

外電今天稍早報導，中國政府已指示國內航空公司暫時減少飛往日本的航班數量，直至明年3月，並表明情況或將隨中日緊張局勢演變而調整。

在此之前，中國已有航空公司取消飛往日本名古屋、福岡及札幌等航班。在上述消息傳出後，市場預計中國將會取消更多飛往日本的航線，導致相關航空公司股價下挫。

