為星際移民做準備？陸「十五五」將尋找「地球2.0」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國科學院院士、中國科學院國家空間科學中心主任、空間科學（二期）先導專項負責人王赤表示，空間科學先導專項將持續布局前沿任務，推動空間科學跨越發展。（圖／取自中新網）
中國科學院院士、中國科學院國家空間科學中心主任、空間科學（二期）先導專項負責人王赤表示，空間科學先導專項將持續布局前沿任務，推動空間科學跨越發展。（圖／取自中新網）

中國大陸積極探索太空，如今還準備展開星際移民？央視新聞報導，大陸「十五五」期間的太空探源科學衛星計劃，擬發射四顆衛星，其任務分別為探測宇宙黑暗時代與黎明的「鴻蒙計劃」、首次直接成像探測太陽極區的「夸父二號」、探尋「地球2.0」的系外地球巡天任務，以及探測宇宙極端條件下物理新規律的增強型X射線時變與偏振空間天文台。

央視指出，透過這些空間科學（太空科學）衛星任務，大陸空間科學將在更多方向上實現「領跑」的跨越，持續產出更多關鍵性、原創性、引領性重大科技成果，有力支撐高水平科技自立自強，實現大陸空間科學、空間技術、空間應用全面發展，為航天強國和科技強國建設作出標誌性貢獻。

鴻蒙計劃是由10顆衛星組成的低頻射電望遠鏡陣列，將會集體飛往月球背面—，此處能屏蔽所有地球和太陽的噪音，能捕捉來自宇宙深處的微弱信號。以此揭開宇宙大爆炸後，第一顆恆星出現之前，持續幾億年的混沌時光。

夸父二號將在國際上首次繞行到太陽的極區上空，解讀太陽磁場活動。以此更早預知太陽風暴的來襲，更懂人類生存的地球與太陽的關係。

系外地球巡天衛星將巡視星河，專門尋找和地球差不多大小、處在宜居帶的「地球2.0」。

新京報報導，中國科學院國家空間科學中心主任王赤表示，太陽系中，除了地球上的智慧生命，是否還有其他星球上存在生命，這有待探索。而在太陽系外，科學家也希望能夠找到像地球這樣的行星。國際上已經有各種系外行星探測任務，其中開普勒空間望遠鏡是目前發現系外行星最多的任務，已經發現了超過六千顆系外行星。

王赤說，目前發現的系外行星（指在太陽系以外的行星）大多是幾倍地球大小的「超級地球」，比較容易發現，國際上尚未發現既在宜居帶，又是地球大小的岩質行星。未來五年，中國的系外地球巡天任務將去找「地球2.0」。

飛行在地球大氣層之外的空間天文台（eXTP），用來觀測宇宙中的禁區，如黑洞的視界邊緣、中子星的熾熱表面。eXTP將完成地球上無法實現的宇宙級實驗。

王赤指出，空間科學先導專項將持續布局前沿任務，推動空間科學跨越發展。「十五五」將組織實施的太空探源科學衛星計劃，聚焦宇宙起源、空間天氣起源、生命起源等重大前沿問題，力爭在宇宙黑暗時代、太陽磁活動周、系外類地行星探測等領域實現新突破。

據介紹，中國科學院空間科學先導專項自2011年啟動實施，已成功研製並射多顆空間科學衛星，在宇宙暫現天體、宇宙線傳播、太陽爆發等領域取得重大科學突破，以及一系列原創成果。

科學家 宇宙 衛星
