陸載人航天工程首次緊急發射任務 神舟22號飛船發射成功

中國車市因過度競爭嚴重「內捲」，近年來市面上還湧現大批「零公里二手車」，這會是那些無競爭力車廠的最後掙扎嗎？ 什麼是「零公里二手車」？第一財經表示，這是指已經完成車輛登記手續，但未實際使用或行駛里程極低的車輛。這類車雖名為「二手車」，實際上和新車並無二致。 根據中國汽車流通協會的數據，2024年中國二手車市場中，登記不足3個月、里程數不到50公里的車輛占比已達12.7%，相當於每8輛二手車就有1輛是「剛上牌就轉手」的準新車，即俗稱的「零公里二手車」。

2025-11-25 09:00