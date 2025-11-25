聽新聞
陸載人航天工程首次緊急發射任務 神舟22號飛船發射成功
載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙甫於本月14日在東風著陸場著陸，神舟22號飛船今天在酒泉衛星發射中心發射，與長征火箭成功分離並進入預定軌道，發射任務取得成功，這是中國大陸載人航天工程第一次應急發射任務。
神舟20號返回任務原本預計於本月5日實施，但5日傳出神舟20號載人飛船疑似遭太空微小碎片撞擊，經研究決定後將返回任務推遲進行。神舟20號航天員乘組後於14日乘坐神舟21號飛船返回東風著陸場，當時陸媒指後續將擇機發射神舟22號飛船。
中國載人航天工程辦公室24日晚間消息，長征二號F遙二十二運載火箭已完成推進劑加註，計劃於11月25日 ，在大陸酒泉衛星發射中心發射神舟22號飛船。據介紹，神舟22號飛船的發射任務，飛船將滿載貨物，其中包括食品和空間站設施設備。
神舟22號飛船為無人狀態，裝載了航天食品、航天藥品、新鮮果蔬、針對神舟20號飛船舷窗裂紋的處置裝置，以及空間站所需的備品備件等。這次任務是大陸載人航天工程立項實施以來的第38次發射任務和長征系列運載火箭的第610次飛行，也是大陸載人航天工程第1次應急發射任務。
神舟22號飛船入軌後，將按照預定程序與空間站組合體進行自主快速交會對接。
