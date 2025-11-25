工信部：加強6G與工業融合研究

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

22日於武漢舉行的2025中國5G+工業互聯網大會上，中國工業和信息化部部長李樂成表示，要加快5G工廠建設，加強6G與工業融合的前瞻研究。 　　

中新社報導，過去五年中國5G+工業互聯網實現了「從0到1」的突破，在網絡基礎設施、融合應用、技術產品、產業生態及政策服務五個方面均取得顯著成效。 　在應用層面，5G+工業互聯網正從單點突破邁向深度融合，目前5G+工業互聯網的典型應用場景已覆蓋全部41工業大類、近90個工業行業，5G工廠建設超1200個。

此外，要實施工業互聯網和重點產業鏈「鏈網協同」行動，分行業制定融合應用指南，打造「5G+工業互聯網」升級版，加快5G工廠建設，加強6G與工業融合的前瞻研究。

基礎設施 產業鏈 武漢
