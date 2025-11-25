漳州核電2號機組 並網發電

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

全球最大「華龍一號」核電基地—漳州核電2號機組22日首次並網成功，向電網送出第一度電。至此，「華龍一號」批量化建設一期工程兩台機組全部並網發電。

新華社報導，漳州核電2號機組於2020年9月4日開工建設，歷經土建工程、設備安裝、系統調試等過程，於2025年10月11日裝載核燃料，2025年11月3日反應堆首次臨界。漳州核電2號機組首次並網發電後，經現場確認，機組狀態良好，各項技術指標均符合設計標準。後續，機組將按計劃開展系列試驗，進一步驗證機組性能，確保滿足商業運行條件。

截至目前，漳州核電1號機組已安全穩定發電超88億度，2號機組預計在年內投入商運，3、4號機組處於土建安裝階段，5、6號機組正在扎實推進前期工作。

機組 核電 成功
