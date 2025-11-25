中國製造升級 民企出海漸深入

從泰國曼谷到巴西聖保羅，街頭駛過的電動汽車不乏中國品牌身影；泡泡瑪特海外門店前面，年輕人為搶購一隻LABUBU玩偶排起長隊；割草、掃地…功能各異的中國家用機器人在跨境電商平台上熱銷。這些發生在世界不同角落的日常，正是日益活躍的中國民營企業形象。

中新社報導，不同於過往簡單的產品出口，當下大陸民企「出海」已日漸深入。從潮玩到新中式茶飲，從智能家居到新能源汽車，越來越多具有創新力的中國品牌，正逐漸成為海外消費者衣食住行的一部分。

他們的產品未必比同類海外商品便宜，卻能夠吸引用戶為創新技術、獨特設計或是文化體驗買單。觀察認為，民企「出海」正向產業鏈、價值鏈高端攀升，推動「中國製造」向「中國創造」全面升級。

這一變化很大程度上源於民企創新活力的持續增強。大陸全國工商聯發佈的調研分析報告顯示，2025年中國民營企業500強中實際填報企業的研發費用總額1.13萬億元人民幣，平均研發經費投入強度2.77%。

數字技術的普及則為企業「出海」鋪設了更便捷的通道。以希音（SHEIN）、阿里國際站為代表的跨境電商平台，將「千人千面」的個性化需求與中國供應鏈高效對接，能更直接、快速地觸達全球消費者。

中國商務部數據顯示，全國跨境電商主體已超12萬家，海外倉數量突破2500個。在專家看來，中國已構建起世界上最完整的產業體系與高效的跨境電商生態，完善的供應鏈疊加強大的數字化能力，讓中國企業的生產和服務能力得以更好輻射全球。

如今，中國企業的本土化實踐不僅局限於產品適配，還通過建立海外研發中心、生產基地和供應鏈體系，雇傭和培養本地員工等多種方式，實現與當地社會的深度連接。

這種連接不斷釋放出溢出效應：企業能夠更精準響應各國市場差異化需求，同時帶動當地就業與產業升級，創造更大的經濟與社會效益。在此過程中，海外市場對中國品牌的認知也逐步實現從價格到價值認同的躍升。