企業出海人才服務中心 揭牌

廣東「企業出海人才服務中心」在22日深圳前海揭牌運行，並發佈《出海人才服務圖譜》及首批50項「出海人才服務包」，為出海企業提供人才支撐。揭牌當日舉辦的出海人才對接會吸引41家出海企業攜1160個崗位，與超1500名在華外籍人才、港澳台青年到場對接。

新華社報導，此次啟用的「企業出海人才服務中心」，作為「深圳出海e站通」的人才板塊，在原有單一的人力資源機構服務企業出海的基礎上，引入政府部門、國內高校、國際培訓機構，打造集留學生實習就業、出海業務能力培訓、出海社會融入服務、出入境簽證便利於一體的服務體系。

前海管理局相關負責人表示，前海將以「企業出海人才服務中心」啟用為契機，集聚具有國際視野、實戰能力的出海人才隊伍，助力粵港澳大灣區企業更好拓展海外市場。

「深圳出海e站通」11月獲授「粵企出海綜合服務港」試點，成為廣東省內首批省級企業出海綜合服務平台。「深圳出海e站通」服務網絡已初具規模，與32個國家及地區的44家境外園區達成合作，覆蓋東盟、中東、東歐、北非等區域。