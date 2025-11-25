企業出海人才服務中心 揭牌

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣東「企業出海人才服務中心」在22日深圳前海揭牌運行，並發佈《出海人才服務圖譜》及首批50項「出海人才服務包」，為出海企業提供人才支撐。揭牌當日舉辦的出海人才對接會吸引41家出海企業攜1160個崗位，與超1500名在華外籍人才、港澳台青年到場對接。

新華社報導，此次啟用的「企業出海人才服務中心」，作為「深圳出海e站通」的人才板塊，在原有單一的人力資源機構服務企業出海的基礎上，引入政府部門、國內高校、國際培訓機構，打造集留學生實習就業、出海業務能力培訓、出海社會融入服務、出入境簽證便利於一體的服務體系。

前海管理局相關負責人表示，前海將以「企業出海人才服務中心」啟用為契機，集聚具有國際視野、實戰能力的出海人才隊伍，助力粵港澳大灣區企業更好拓展海外市場。

「深圳出海e站通」11月獲授「粵企出海綜合服務港」試點，成為廣東省內首批省級企業出海綜合服務平台。「深圳出海e站通」服務網絡已初具規模，與32個國家及地區的44家境外園區達成合作，覆蓋東盟、中東、東歐、北非等區域。

深圳 廣東 規模
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

粵港澳大灣區加強體育合作 外界猜可能劍指2036年奧運

600台商助力清遠 簽約金額近9億元

「粵車南下」實施首日順暢 赴港轉機省錢且省時一半

中共對沈伯洋長臂管轄全球追捕 學者：實施愛國者治台第一步

相關新聞

低空經濟起飛 諸多挑戰待克服

航空救援、無人機配送、觀光旅遊…隨著應用場景不斷拓展，中國低空經濟加速起飛，持續為各行各業注入新動力。在2025中國（江...

企業出海人才服務中心 揭牌

廣東「企業出海人才服務中心」在22日深圳前海揭牌運行，並發佈《出海人才服務圖譜》及首批50項「出海人才服務包」，為出海企...

中國製造升級 民企出海漸深入

從泰國曼谷到巴西聖保羅，街頭駛過的電動汽車不乏中國品牌身影；泡泡瑪特海外門店前面，年輕人為搶購一隻LABUBU玩偶排起長...

漳州核電2號機組 並網發電

全球最大「華龍一號」核電基地—漳州核電2號機組22日首次並網成功，向電網送出第一度電。至此，「華龍一號」批量化建設一期工...

工信部：加強6G與工業融合研究

22日於武漢舉行的2025中國5G+工業互聯網大會上，中國工業和信息化部部長李樂成表示，要加快5G工廠建設，加強6G與工...

聯想囤貨記憶體晶片

全球個人電腦（PC）龍頭廠聯想集團（Lenovo）因應人工智慧（AI）熱潮帶來的供應吃緊，正大量囤積記憶體晶片在內的關鍵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。