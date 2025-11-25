快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

全球個人電腦（PC）龍頭廠聯想集團（Lenovo）因應人工智慧（AI）熱潮帶來的供應吃緊，正大量囤積記憶體晶片在內的關鍵零組件。

聯想財務長鄭孝明周一接受彭博電視訪問時說，聯想目前握有的零組件庫存比平常高出約五成。各家業者投入興建AI資料中心、搶購先進硬體，導致消費性電子產品製造商成本上升，但聯想同時也看見本身庫存優勢搶占市場的契機。

作為全球PC市場龍頭，聯想的行業地位讓其對記憶體成本波動的感受更為直接，今年第2季其個人電腦業務全球市占年增1.8個百分點至25.6%，穩居行業之冠。鄭孝明說：「（記憶體）價格一路飆漲，這種漲勢完全是AI需求帶動，我認為前所未見。」他並表示，聯想握有長期合約，加上本身規模優勢，「手上握有供給的廠商，反而能在市場上取得有利位置。」

鄭孝明表示，聯想會盡量避免將成本轉嫁給客戶，希望維持今年以來強勁的銷售成長。

