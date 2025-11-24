快訊

全力餵飽8人！子瑜媽曝心情如「嫁女兒」 TWICE夜市級後台曝光

是否宣布參選新北市長？李四川鬆口「1條件」揭可能時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

新疆等地電力過剩 中國大陸比特幣挖礦潮再起支撐價格走揚

中央社／ 北京24日綜合外電報導
比特幣示意圖。 路透
比特幣示意圖。 路透

據挖礦人士說法及業界資料，4年前在中國遭禁止的比特幣挖礦正悄悄復甦，拜廉價電力及一些省分大力發展資料中心之賜。這可能對這款世界最大加密貨幣的需求和價格提供支撐。

路透社報導，中國原是世界最大加密貨幣挖礦國，但北京2021年以國家金融穩定及節能受到威脅為由，禁止一切加密貨幣交易與挖礦，導致中國挖礦人士被迫轉往北美或中亞等地，中國在全球比特幣挖礦市場占有率也降至零。

然而，追蹤比特幣挖礦算力的哈希率指數（HashrateIndex）顯示，今年10月底中國在全球比特幣挖礦市占率已回升至14%，重返第3名位置。另據區塊鏈數據與分析公司CryptoQuant估計，目前全球比特幣挖礦產能有15%至20%在中國運作。

世界第2大挖礦機製造商嘉楠科技（Canaan Inc）在中國的銷售情況，也可見相同趨勢。據總部位於新加坡的嘉楠向證監單位呈報的資料，中國市場占其全球營收比重已由2022年的2.8%反彈至去年的30.3%；且知情人士透露，今年第2季再升破5成。

這段時期數位資產價格正出現強勁漲勢，並於10月攀上歷史新高。買氣來自美國總統川普（DonaldTrump）推動對加密貨幣友善的政策，以及投資人對美元信心降低，使得挖礦更具報酬吸引力。

1名比特幣挖礦機製造商消息人士指出，除了價格因素，一些中國地方政府之前對資料中心過度投資，導致電力與算力過剩，而這些政府面臨現金短缺，也是中國挖礦潮回籠原因之一。

挖礦人士和挖礦機製造商透露，比特幣挖礦這項極度耗能的活動，目前在新疆等電力充沛的中國內陸地方尤其活躍。

去年底開始在新疆挖礦的王姓男子表示：「新疆有很多電無法輸送出去，但可用加密貨幣挖礦來消耗。」他指出當地還有一些新的挖礦計畫正在建設中，「我只能說，大家都會去電力便宜的地方挖」。

另名四川黃姓男子說，他幾年前因為政府禁令而退出比特幣挖礦，但最近他的一些朋友又開始挖礦，「這塊領域事涉敏感，…但能拿到便宜電力的人正持續在挖」。

加密貨幣市場基礎設施供應商Perpetuals.com執行長葛魯恩（Patrick Gruhn）認為，中國挖礦活動再度興起，是近幾年加密貨幣市場最重要信號之一。他表示，北京雖未正式鬆綁比特幣挖礦，但當中國某地區出現強烈的經濟誘因，往往就會見到政策彈性。

中國曼坤律師事務所創辦人劉紅林也認為，要徹底消除一門有利可圖的生意並不容易。他相信北京會逐步放寬挖礦相關政策，「因為這種活動根本無法完全阻絕」。

比特幣 貨幣 電力
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「輝達救全村」一日行情 日韓股全倒、比特幣重摔

Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

《富爸爸》作者死抱比特幣！網酸「對散戶風險大」：韭菜爸爸

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

相關新聞

新疆等地電力過剩 中國大陸比特幣挖礦潮再起支撐價格走揚

據挖礦人士說法及業界資料，4年前在中國遭禁止的比特幣挖礦正悄悄復甦，拜廉價電力及一些省分大力發展資料中心之賜。這可能對這...

陸設人形機器人技術標準 宇樹、智元扮關鍵角色

大陸工信部24日公示人形機器人標準化技術委員會委員名單，其中，宇樹科技創始人、CEO王興興與智元創新（上海）科技聯合創始...

中低門檻K簽 磁吸美科技人才 上路月餘4.6萬件申請

中國為吸引外國科技人才的K字新簽證計畫10月1日啟動，短短1個多月就有4.6萬件申請案，磁吸不少科技人才。反觀美國政府日...

人形機器人傷人、破壞？保險公司推具身智能險

近期，中國企業陸續發布價格在1萬元人民幣(約1406美元)到3萬元的多款人形機器人，短時間內銷售一空。外界認為，當機器人...

香港成資金避險安全港 銀行存款增1成至逾2.4兆美元

香港財政司司長陳茂波於網誌中表示，受到地緣政局的影響，全球投資者都重新評估其資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香...

中大容量全固態電池續航千里 廣汽首條產線小量產

據報中國已建成首條大容量全固態電池產線，目前正在小量測試生產，產線由廣汽集團建成，計畫2026年可以進行小批量的裝車實驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。