陸設人形機器人技術標準 宇樹、智元扮關鍵角色

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
宇樹科技創始人、CEO王興興任工信部人形機器人標準化技術委員會委員、第三屆上交所科技創新咨詢委員會委員，對未來大陸科技產業發展或將扮演要角。圖為宇樹科技董事長王興興在第8屆虹橋國際經濟論壇「人形機器人創新發展合作」分論壇演講。中新社
宇樹科技創始人、CEO王興興任工信部人形機器人標準化技術委員會委員、第三屆上交所科技創新咨詢委員會委員，對未來大陸科技產業發展或將扮演要角。圖為宇樹科技董事長王興興在第8屆虹橋國際經濟論壇「人形機器人創新發展合作」分論壇演講。中新社

大陸工信部24日公示人形機器人標準化技術委員會委員名單，其中，宇樹科技創始人、CEO王興興與智元創新（上海）科技聯合創始人、總裁彭志輝均任副主任委員。這意味未來大陸在人形機器人的技術標準制定上，該兩家企業擁有重要話語權。

大陸工信部表示，根據產業發展和行業管理需要，有關單位提出了工信部人形機器人標準化技術委員會的組建方案。

名單顯示，共有65人入選。位列副主任的還有北京人形機器人創新中心有限公司CEO熊友軍。此外，多家人形機器人高管在列，包括優必選焦繼超、星動紀元、銀河通用、新松機器人、樂聚智能、逐際動力、加速進化、傅利葉、雲深處、松延動力、星海圖等企業高管擔任委員職務。

此外，還含括奇瑞汽車張貴兵、中興通訊趙志勇等多家上市公司人士入選、小米、華為、海信、小鵬汽車等產業鏈公司人士亦在列。

根據方案，該委員會業務範圍包括：研究分析人形機器人標準化需求方向，提出和制定人形機器人行業標準體系，提出人形機器人行業標準制修訂項目建議；開展人形機器人基礎共性、安全、整機及關鍵技術、零部件及組件和應用等行業標準制修訂工作；開展人形機器人在工業製造、智慧物流、安防巡邏、災害救援、危險作業、服務娛樂、家庭康養等領域的應用行業標準預研和制修訂工作；開展人形機器人行業標準的宣貫、應用推廣以及人才培訓等工作。

值得注意的是，上交所在10月27日發布聘任第三屆上交所科技創新諮詢委員會委員的公告顯示，王興興、彭志輝皆位列新任委員名單。此外，銀河通用創始人兼CTO王鶴、同為杭州AI四小龍企業之一的強腦科技創始人兼CEO韓璧丞亦位列委員會成員。顯示具身智能產業在未來大陸科技發展上地位越來越重要。

人形機器人
陸設人形機器人技術標準 宇樹、智元扮關鍵角色

