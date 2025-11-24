陸抵制赴日旅遊擴大 12條中日航線取消全部航班

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
隨著中日關係日益緊繃，愈來愈多中日航班被迫取消。圖為東京銀座的觀光客。（歐新社）
大陸抵制赴日旅遊持續升高。上海第一財經指出，截至24日上午10時，已有12條中日航線取消所有航班。報導引述第三方出行平台「心航班管家DAST」的消息稱，未來一周赴日計劃航班取消率將在本周三（27日）達到21.6%，為一個月以來最高值。

據報導，取消率最多的航線有天津濱海—關西國際（65.0%）、南京祿口—關西國際（59.4%）、廣州白雲—關西國際（31.3%）、上海浦東—關西國際（30.1%）。

日本首相高市早苗本月初暗示日本可能軍事介入台海衝突後，中日關係立刻繃緊。中國迅速推出系列反擊措施，包括提醒公民近期避免赴日旅遊或留學。隨後，10多家中國航空公司宣布涉日航線可免費退改簽。業界早前估計中國大陸已取消的赴日機票多達50萬張。

據日本觀光廳統計，2024年中國大陸訪日遊客人數為698萬人次，較前一年增長187.9%，今年前九個月，中國大陸遊客赴日本旅遊近750萬人次。據估計，中國大陸遊客在日本的消費額達8.1兆日元，佔比約21%，是最大的海外消費群。

