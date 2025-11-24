李強在G20表示：要促進關鍵礦產互惠合作與和平利用

大陸國務院總理李強表示，二十國集團（G20）要促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用，要推動優化產供鏈各環節利益分配，更好維護發展中國家利益，並要審慎對待軍事等用途，防範安全風險。

據新華社報導，他在南非約翰尼斯堡出席G20領導人峰會發言時稱，要支持聯合國秘書長能源轉型關鍵礦產小組發揮積極作用，落實《二十國集團關鍵礦產框架》。新一輪科技革命和產業變革加速推進，為世界帶來前所未有的發展機遇，但也可能形成新的不平等和發展鴻溝。

李強表示，二十國集團要推動各方堅持開放共贏、機遇共享；要推進人工智慧（AI）的普及應用與有效治理，積極推進研發合作與成果共享，彌合智能鴻溝，完善治理規則。中國歡迎更多國家加入世界人工智能合作組織、《開放科學國際合作行動計劃》，推動人工智慧朝着有益、安全、公平方向健康有序發展。

他提到，當前氣候變化、能源、糧食等多重挑戰疊加，需要國際社會以團結凝聚力量、靠協作破解難題。G20應加強生態環保合作，提升發展韌性。要加強綠色能源合作，推進公正轉型；推動全球綠色產業合作，保持產供鏈穩定暢通，促進相關技術、產品的自由流通應用。

另據央視新聞報導，中國科研團隊和和新加坡國立大學合作發布稀土材料最新成果。報導稱，這項成果打破核心技術瓶頸，為中國稀土資源從「原料出口」向「高附加值技術輸出」的戰略轉型，提供了關鍵核心技術支撐。

據央視新聞報道，黑龍江大學、北京清華大學和新加坡國大合作完成的「突破性研究成果」，在國際學術期刊《自然》（Nature）正式發表，「成功攻克絕緣性稀土納米晶的高效電致發光這一世界難題」。

報導稱，稀土是不可替代的戰略資源，被譽為「工業維生素」。中國在稀土資源儲量和冶煉上具有優勢，但在終端高端功能材料與器件方面仍面臨產業瓶頸。

稀土在中美對抗中被當作是武器，進而波及全球相關市場。