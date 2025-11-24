全球圍堵陸跨境電商又一例 德國今起統一徵收23%稅率

繼美國取消價值低於800美元的小額包裹關稅豁免，歐洲財政部長本月13日達成共識，決定提前至明年起對進入歐盟的低價包裹徵收關稅，法國國民議會本月19日也批准對來自歐盟以外、價值低於150歐元的小型包裹徵收2歐元稅費後，德國24日起正式對所有來自中國的電商包裹統一按23%稅率收取增值稅，同時取消原有的最低免稅門檻。

中國國際貿易促進委員會浙江省委員會指出，根據德國聯邦財政部11月18日發布的通知，自2025年11月24日零時起，所有從中國進口的跨境電商小額包裹，無論貨值多少，都需統一繳納23%的增值稅。

同時，隨著該政策實施，德國將同步取消此前「對貨值低於22歐元貨物免徵增值稅」的政策。

德國聯邦財政部表示，新政初衷是遏制低品質中國商品湧入，保護德國本土製造業。這一政策實施預計將使中國商品在德國的售價平均上升23%，削弱中國跨境賣家的市場競爭力。

德國財政部長日前在一場記者會上曾表示，跨境免稅小包已對德國本土市場造成不公平競爭，新政策將「重塑公平的貿易環境」。

數據顯示，2024年進入歐盟市場的低價包裹約46億件，其中91%來自中國。德國每年因免稅包裹導致的增值稅流失超過百億美元。

德國之聲中文網今年7月底曾報導，德國資通訊產業協會Bitkom公布的問卷調查數據顯示，92%的零售商認為，像Temu和Shein這樣的中國跨境電商經常違反相關法律。此外，88%的零售商認為，中國這些零售商的產品含有危險成分的風險很高。

報導稱，85%的受訪德國公司認為，歐盟有責任保護歐洲市場免受來自外部電商平台的侵害；87%的零售商認為，通過此類電商平台進口的產品應受到更嚴格的監管；76%的零售商認為，取消對來自歐洲以外價值低於150歐元的小額包裹的關稅豁免是明智之舉。

德國之聲指出，這項問卷是在今年3月中至5月中期間進行，德國505家擁有10名或以上員工的零售公司接受了調查。因此整體調查具有代表性。

央視新聞早前曾報導，根據大陸海關總署的數字，2024年中國跨境電商進出口額約人民幣2.71兆元，較前一年增長14%，比2024年中國貨物貿易增速高出9個百分點，占中國貨物貿易進出口總值的6.2%。

其中跨境電商出口額約人民幣2.15兆元，增長16.9%，占中國貨物貿易出口總值的8.5%。主要出口目的國為美國（36.2%）、英國（11.7%）、德國（5.7%）。

跨境電商出口商品消費品占97.5%，主要為服飾鞋包及珠寶配飾、手機電腦等各類數位產品及配件、家居家紡及櫥衛用具、家用辦公電器及配件等。跨境電商出口貨源地主要為廣東、浙江、福建、江蘇、山東等。

隨著各國陸續取消小件包裹免稅政策並加徵稅費，預期將使中國跨境電商面臨更大的壓力。中國國際貿易促進委員會浙江省委員會即指出，「當德國敲響23%增值稅的警鐘，當歐盟提前兩年取消免稅政策，當全球主要市場協同築起稅收壁壘，（中國跨境電商）依賴制度套利的商業模式已走到盡頭。」