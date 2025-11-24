從投行看大陸／影響台商經營的大陸外匯新政

台商可利用最新外匯政策提高交易便利性並加快資金周轉效率。

大陸外匯局在2025年9月、10月接連發布了《關於深化跨境投融資外匯管理改革有關事宜的通知》（匯發〔2025〕43號）、《關於進一步便利外匯資金結算 支援外貿穩定發展的通知》（匯發〔2025〕47號）兩份文件，前者針對資本項下，後者則集中在貿易項下。

一、資本項下

43號文取消了兩項資本項下的外匯登記事項：

1、取消資本項下的外商直接投資（FDI）前期費用基本信息登記

境外投資者在大陸境內設立外商投資企業前，如需匯入前期費用，可直接在銀行開立帳戶並匯入資金。

2、取消外商投資企業境內再投資登記

外商投資企業以外匯資本金，及其結匯所得人民幣資金開展境內再投資，被投資企業或股權出讓方，無需辦理接收境內再投資基本信息登記及變更登記，境內再投資資金可以直接劃至相關帳戶。

43號文允許外商直接投資項下外匯利潤境內再投資，相關外匯資金可劃入被投資企業的資本金帳戶，或股權出讓方的資本項目結算帳戶，資金使用仍按照相關要求辦理。需注意的是，根據43號文操作指引，用於外匯利潤境內再投資的外匯形式利潤需依法合規經營而獲得，不得來源於購匯。

43號文還縮減了資本項下收入使用負面清單，取消了資本項下資金不能購買非自用房產的限制。並允許個人購房者可先結匯支付購房款，後續再向銀行補交購房備案證明文件。

對資本項下的外匯收支業務，43號文允許銀行在統籌便利化服務和風險防範前提下，依據客戶合規經營情況和風險等級等，自行決定事後隨機抽查的比例和頻率。

二、經常項下

47號文將之前在上海市、江蘇、廣東等六省市試點的跨境貿易投資高水準試點地區進行擴大。允許有實際需要、經營主體合規狀況良好，且符合大陸戰略發展方向的地區，在履行報備手續後，也可成為實施跨境貿易高水準開放的試點地區。

對跨境貿易高水準開放試點軋差淨額結算業務，47號文也進行了擴大，不但支持貨款與貨物貿易相關運輸、倉儲、維修、賠償等服務費用間的軋差淨額結算。還支持運費、保費、清關費、速遣費、滯期費等運輸費用間的收支軋差淨額結算。此外，47號文還進一步簡化符合條件的優質跨國公司，經常項目下的資金集中收付和軋差淨額結算手續。

對服務貿易項下的外匯代墊業務，47號文同樣進行了放寬，銀行在審核業務真實性和合理性後，可為境內機構辦理：

1、具有貿易往來的境內外機構間代墊貨物運輸、倉儲、維修、報關、檢驗、稅收、保險等費用。

2、境內快遞企業、物流企業、跨境電子商務平台企業為客戶代墊跨境電子商務的境外倉儲、物流、稅收等費用。上述代墊費用原則上不得超過12個月，超過12個月就需報備所在地外匯局。

對優質企業的涉外員工薪酬匯出業務，47號文允許銀行為企業認定的涉外員工核定免審單金額，涉外員工個人在核定金額範圍內辦理購付匯或收結匯，可免於提交相關單證。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)