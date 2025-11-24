聽新聞
0:00 / 0:00

不敵電商 德國內衣品牌黛安芬年底退出大陸市場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
德國知名內衣品牌「黛安芬」宣布將於2025年12月31日退出中國市場，消息震撼業界。圖／取自《都市快報》
德國知名內衣品牌「黛安芬」宣布將於2025年12月31日退出中國市場，消息震撼業界。圖／取自《都市快報》

又一家知名外資企業宣布退出中國大陸市場。在大陸營運已超過卅年的德國知名內衣品牌「黛安芬」（Triumph），近日突然宣布將於二○二五年十二月三十一日退出中國市場，消息震撼業界。

上海界面新聞指出，黛安芬迄今有一百三十多年歷史。黛安芬一九九二年進入中國大陸市場，是最早將「鋼圈內衣」引入大陸的外資品牌之一。在大陸有兩座工廠，並在各主要城市設有分公司，共有一萬多名員工，大陸總部設在上海。

報導稱，近年來，大陸內衣品類銷售的線上化比率持續攀升，電商平台已成為品牌觸達消費者的核心通路。根據行業分析，線上渠道不僅提供「更加精準地觸達目標客戶群」的能力，還能實現「快速銷售」，同時「滿足消費者的多樣化需求」。這種效率優勢讓固守線下（實體）重資產模式的傳統品牌陷入成本困境。

界面新聞引述「集瓜數據」報告指出，二○二五年大陸女性內衣市場增速回升至百分之七至八，電商表現尤為突出，銷售額年比激增百分之四十四點七五。

此外，新興品牌的興起也為行業帶來不小的競爭壓力。近年來，大陸獲得資本青睞的新興內衣電商品牌已超過十家，包括內外、DareOne、蘭謬（La Miu）等。這些品牌以敏捷的互聯網打法，對傳統品牌形成競爭壓力。

外資 德國 上海 電商 消費者 互聯網

延伸閱讀

地點藏隱喻？ 陸發布將在北洋艦隊誕生地「劉公島」實彈射擊

跟進大陸對日反制？日媒：香港政府擬暫停與日本總領事館交流

黛安芬宣布退出中國市場 線上線下門店下月起陸續關閉

范冰冰奪影后 陸網感嘆：金馬仍是華語電影第一獎

相關新聞

安世半導體控制權風波 母公司聞泰再促荷方溝通

荷蘭政府日前宣布中止對安世半導體的干預，但安世半導體大陸母公司聞泰科技認為，荷方雖暫停行政令，控制權問題仍未解決。聞泰昨...

不敵電商 德國內衣品牌黛安芬年底退出大陸市場

又一家知名外資企業宣布退出中國大陸市場。在大陸營運已超過卅年的德國知名內衣品牌「黛安芬」（Triumph），近日突然宣布...

陸大容量全固態電池 續航千里

據報大陸已建成首條大容量全固態電池產線，目前正在小量測試生產，產線由廣汽集團建成，計畫2026年可以進行小批量的裝車實驗...

2024陸民用航空產值破1600億

大陸工業和信息化部副部長辛國斌22日在江西省景德鎮市披露，2024年中國民用航空產品產值突破1600億元人民幣，同比增長...

600台商助力清遠 簽約金額近9億元

當前，廣東正加快推動台資協調優化區域布局，引導台商助力粵東西北融入粵港澳大灣區發展。11月21日至22日，大陸近600位...

京港洽談會 簽約金額近560億元

第二十八屆北京·香港經濟合作研討洽談會日前在香港會議展覽中心舉行。會議設置開幕式、主題推介、13場專題推介及投資洽談等環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。