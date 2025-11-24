聽新聞
0:00 / 0:00
陸記憶體大廠秀利器…長鑫新DDR5 邁進頂級性能
大陸記憶體大廠長鑫存儲昨（23）日在中國國際半導體博覽會（IC China 2025）上，正式發布其最新DDR5產品系列，最高速率達8000Mbps（每秒百萬位元），最高顆粒容量24Gb，邁入國際頂級性能梯隊。
綜合科創板日報、中國經營報等報導，長鑫存儲最新8000Mbps DDR5晶片，較6400Mbps產品速率提升25%。當前市場基準中，6400Mbps代表伺服器與高端PC的主流性能層級，而8000Mbps則已邁入國際頂級性能梯隊。作為參照，據三星官網顯示，南韓大廠三星的DDR5產品速率在7200Mbps。
近期長鑫存儲新品發布動作頻頻，會上同時展示了10月最新發布的LPDDR5X產品，該產品為針對移動市場旗艦產品開發的低功耗內存，最高速率10667Mbps，並涵蓋12GB、16GB、24GB、32GB等容量的多種封裝解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言