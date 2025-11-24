陸記憶體大廠秀利器…長鑫新DDR5 邁進頂級性能

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸記憶體大廠長鑫存儲昨（23）日在中國國際半導體博覽會（IC China 2025）上，正式發布其最新DDR5產品系列，最高速率達8000Mbps（每秒百萬位元），最高顆粒容量24Gb，邁入國際頂級性能梯隊。

綜合科創板日報、中國經營報等報導，長鑫存儲最新8000Mbps DDR5晶片，較6400Mbps產品速率提升25%。當前市場基準中，6400Mbps代表伺服器與高端PC的主流性能層級，而8000Mbps則已邁入國際頂級性能梯隊。作為參照，據三星官網顯示，南韓大廠三星的DDR5產品速率在7200Mbps。

近期長鑫存儲新品發布動作頻頻，會上同時展示了10月最新發布的LPDDR5X產品，該產品為針對移動市場旗艦產品開發的低功耗內存，最高速率10667Mbps，並涵蓋12GB、16GB、24GB、32GB等容量的多種封裝解決方案。

