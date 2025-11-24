快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

喊話荷蘭面對 聞泰還沒拿回安世控制權

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

儘管荷蘭政府宣布中止對安世半導體的干預，其大陸母公司聞泰科技仍強調，行政令暫停並不代表事件已解決，安世控制權問題仍未解除。

聞泰昨（23）日再度發布聲明，敦促安世荷蘭確實回應溝通解決控制權問題，以保障全球供應鏈穩定。

路透指出，聞泰科技已向荷蘭政府提出要求，撤銷荷方接管安世半導體控制權的決定，聞泰科技律師要求荷蘭經濟事務部撤銷行政命令，稱這是「史無前例」且不成比例的「財產剝奪」，缺乏法律依據。

荷蘭經濟事務部11月19日公告，暫停此前對安世的干預，稱此舉是基於與北京當局的建設性磋商。

然而，荷蘭企業法庭10月7日裁決仍有效，包括暫停安世前執行長及聞泰科技創辦人張學政的董事職務、任命法庭指派的獨立外籍董事掌握決策權，並將大部分股份託管給指定人員管理。同時，這也代表儘管行政令暫停，安世半導體的控制權仍處於荷蘭手中。

對此，大陸商務部亦指出，荷蘭暫停措施「未完全結束干預」，不符合中方要求。

聞泰科技近期多次發聲，呼籲荷方撤回涉及安世管理不當的法院案件。同時，路透查閱其他文件顯示，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）曾敦促法院迅速行動，防止安世資產被轉移至中國。

路透指出，截至目前，尚不清楚聞泰科技是否會針對荷蘭企業法庭的裁決提出進一步上訴，但相關法律程序仍在進行之中，安世半導體的最終控制權仍待後續裁定。

荷蘭 半導體

延伸閱讀

安世僵局未歇 聞泰科技再度發聲：敦促安世荷蘭確實回應控制權爭議

題材涵蓋佔中…香港攝記協回顧展被迫腰斬 浸大稱維修

與沈伯洋現身國際刑事法院前 范雲：國際仍有正義

中國再稱距離徹底解決安世問題還存在差距

相關新聞

安世半導體控制權風波 母公司聞泰再促荷方溝通

荷蘭政府日前宣布中止對安世半導體的干預，但安世半導體大陸母公司聞泰科技認為，荷方雖暫停行政令，控制權問題仍未解決。聞泰昨...

不敵電商 德國內衣品牌黛安芬年底退出大陸市場

又一家知名外資企業宣布退出中國大陸市場。在大陸營運已超過卅年的德國知名內衣品牌「黛安芬」（Triumph），近日突然宣布...

陸大容量全固態電池 續航千里

據報大陸已建成首條大容量全固態電池產線，目前正在小量測試生產，產線由廣汽集團建成，計畫2026年可以進行小批量的裝車實驗...

2024陸民用航空產值破1600億

大陸工業和信息化部副部長辛國斌22日在江西省景德鎮市披露，2024年中國民用航空產品產值突破1600億元人民幣，同比增長...

600台商助力清遠 簽約金額近9億元

當前，廣東正加快推動台資協調優化區域布局，引導台商助力粵東西北融入粵港澳大灣區發展。11月21日至22日，大陸近600位...

京港洽談會 簽約金額近560億元

第二十八屆北京·香港經濟合作研討洽談會日前在香港會議展覽中心舉行。會議設置開幕式、主題推介、13場專題推介及投資洽談等環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。