喊話荷蘭面對 聞泰還沒拿回安世控制權

儘管荷蘭政府宣布中止對安世半導體的干預，其大陸母公司聞泰科技仍強調，行政令暫停並不代表事件已解決，安世控制權問題仍未解除。

聞泰昨（23）日再度發布聲明，敦促安世荷蘭確實回應溝通解決控制權問題，以保障全球供應鏈穩定。

路透指出，聞泰科技已向荷蘭政府提出要求，撤銷荷方接管安世半導體控制權的決定，聞泰科技律師要求荷蘭經濟事務部撤銷行政命令，稱這是「史無前例」且不成比例的「財產剝奪」，缺乏法律依據。

荷蘭經濟事務部11月19日公告，暫停此前對安世的干預，稱此舉是基於與北京當局的建設性磋商。

然而，荷蘭企業法庭10月7日裁決仍有效，包括暫停安世前執行長及聞泰科技創辦人張學政的董事職務、任命法庭指派的獨立外籍董事掌握決策權，並將大部分股份託管給指定人員管理。同時，這也代表儘管行政令暫停，安世半導體的控制權仍處於荷蘭手中。

對此，大陸商務部亦指出，荷蘭暫停措施「未完全結束干預」，不符合中方要求。

聞泰科技近期多次發聲，呼籲荷方撤回涉及安世管理不當的法院案件。同時，路透查閱其他文件顯示，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）曾敦促法院迅速行動，防止安世資產被轉移至中國。

路透指出，截至目前，尚不清楚聞泰科技是否會針對荷蘭企業法庭的裁決提出進一步上訴，但相關法律程序仍在進行之中，安世半導體的最終控制權仍待後續裁定。