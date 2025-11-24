京港洽談會 簽約金額近560億元

第二十八屆北京·香港經濟合作研討洽談會日前在香港會議展覽中心舉行。會議設置開幕式、主題推介、13場專題推介及投資洽談等環節，29個京港合作項目簽約，涉及金額近560億元人民幣。

本次大會簽約的29個專案，涵蓋科技服務、商業服務、金融、生物醫藥、人工智慧、文化旅遊、城市更新、基礎設施建設、清潔能源、商貿物流、智慧網聯汽車共11個合作領域。

「這次我們與冠忠巴士集團簽約了關於自動駕駛落地香港的合作專案。」不久前在港股上市的北京文遠知行智慧科技有限公司正計畫在香港大展宏圖。文遠知行副總裁羅琳表示，此次簽約後，在自動駕駛小巴業務上，公司計畫三年內實現在港落地200台；在自動駕駛計程車業務上，雙方將共同推廣基於吉利GXR平臺的L4級自動駕駛計程車，初期將部署於香港機場，逐步拓展至大嶼山周邊區域等。預計未來三年內，文遠知行在港投入運營的自動駕駛車隊規模將超過500台，總投資額不低於10億元。

此次簽約的專案還包括北京城建集團與香港國際機場顧問有限公司關於衣索比亞、印尼、肯亞三項機場建設合作專案，香港數碼港管理有限公司與明略科技集團有限公司關於明略科技國際總部入駐數碼港項目，華富建業金融集團與盈科律師事務所關於設立私募基金合作專案，香港特普勒國際有限公司與北京新陸港集團關於投資物流產業合作項目等。

此外，北京海外學人中心攜手香港北京高校校友聯盟、香港科學園，聯合啟動聯繫北京·全球創新服務網路（GNIS）香港節點建設。粵港澳大灣區企業家聯盟與中國北京（海澱）留學人員創業園共同打造「京港企業出海服務平臺」，將為企業提供涵蓋政策諮詢、市場研究、法律財稅、投融資對接、海外市場拓展等全鏈條服務。北京雙高國際人力資本集團與香港新華集團簽署合作協定，共建「京港人才商企服務合作平臺」。北京市科委、中關村管委會與香港貿易發展局續簽《深化京港科技協同創新合作備忘錄》。香港工業總會與中關村京港澳青年創新創業中心簽署了戰略合作協議。