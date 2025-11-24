600台商助力清遠 簽約金額近9億元

當前，廣東正加快推動台資協調優化區域布局，引導台商助力粵東西北融入粵港澳大灣區發展。11月21日至22日，大陸近600位台商齊聚廣東清遠共謀發展，現場簽約電子、製鞋、汽車零組件等多個投資項目，金額近9億元（人民幣，下同）。

中新社報導，繼汕尾、雲浮之後，廣東在粵東西北城市再次舉辦此類活動。此次舉行的廣東台商助力粵東西北「融灣發展」（清遠專場）活動期間，廣州市、清遠市台務部門，及兩地台商投資企業協會還簽署對口幫扶和共建友好協會合作協議。 台資企業是清遠經濟發展的重要力量。據清遠市商務局有關負責人介紹，該市累計引進台資企業逾300家，累計投資額12.83億美元。 「清遠作為粵港澳大灣區北部生態屏障和產業拓展腹地，全力推進廣清一體化戰略，加快構建現代化產業體系，基礎設施日益完善，政策支持精準有力，營商環境持續優化，為台商投資提供廣闊空間和堅實保障。」清遠市委副書記黃建平說。 清遠市台商投資企業協會會長李正順表示，清遠作為環珠三角地區融灣先行市，不僅擁有快速銜接大灣區的交通網絡和作為「融灣崛起」關鍵樞紐的區位優勢，更保留了優質的生態底蘊與宜居的生活品質，「我們將積極引導在清台商把握新發展格局與大灣區建設機遇，在數位經濟、智能製造、現代農業、文旅康養等新興領域尋求突破」。

清遠市台商投資企業協會常務副會長盧政群建議粵東西北地區在完善產業鏈布局等的同時，加快提升教育、醫療等公共服務水平，增強對年輕一代台商的吸引力。