2024陸民用航空產值破1600億
大陸工業和信息化部副部長辛國斌22日在江西省景德鎮市披露，2024年中國民用航空產品產值突破1600億元人民幣，同比增長23.6%。
中新社報導，當日，2025中國（江西）航空產業大會在景德鎮開幕。辛國斌在開幕式上致詞時表示，工信部加快建設以先進製造業為主力的現代化產業體系，推動中國航空產業發展取得積極成效。
他介紹，產品譜系持續完善，大型水陸兩棲滅火飛機AG600取得生產許可證，AC系列直升機不斷取得新突破；低空裝備市場活力顯著增強，企業數量、產品種類不斷拓展，民用無人駕駛航空器產品信息系統註冊企業969家，備案產品3191種。
當前，全球航空產業格局正經歷深刻變化，新能源、新一代信息技術等加速與航空技術融合，帶來新機遇、新挑戰。
辛國斌表示，工信部將積極穩妥推動民機產業和低空裝備產業發展。加快關鍵核心技術、關鍵共性技術、前沿技術攻關，提升產業技術創新能力，強化原創技術策源地布局與建設；加強新能源產業、新一代信息技術、人工智能等與航空產業的融合創新，深化產業鏈協同，建設現代化民機產業體系。 他還說，聚焦航空應急救援、物流運輸、農林植保等典型場景，立足各地產業基礎和資源稟賦，在確保安全的前提下，推動大型貨運無人機、農林植保機、無人直升機等產品示範應用，加快培育可落地、可持續的低空裝備應用商業模式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言