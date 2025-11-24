2024陸民用航空產值破1600億

大陸工業和信息化部副部長辛國斌22日在江西省景德鎮市披露，2024年中國民用航空產品產值突破1600億元人民幣，同比增長23.6%。

中新社報導，當日，2025中國（江西）航空產業大會在景德鎮開幕。辛國斌在開幕式上致詞時表示，工信部加快建設以先進製造業為主力的現代化產業體系，推動中國航空產業發展取得積極成效。

他介紹，產品譜系持續完善，大型水陸兩棲滅火飛機AG600取得生產許可證，AC系列直升機不斷取得新突破；低空裝備市場活力顯著增強，企業數量、產品種類不斷拓展，民用無人駕駛航空器產品信息系統註冊企業969家，備案產品3191種。

當前，全球航空產業格局正經歷深刻變化，新能源、新一代信息技術等加速與航空技術融合，帶來新機遇、新挑戰。

辛國斌表示，工信部將積極穩妥推動民機產業和低空裝備產業發展。加快關鍵核心技術、關鍵共性技術、前沿技術攻關，提升產業技術創新能力，強化原創技術策源地布局與建設；加強新能源產業、新一代信息技術、人工智能等與航空產業的融合創新，深化產業鏈協同，建設現代化民機產業體系。 他還說，聚焦航空應急救援、物流運輸、農林植保等典型場景，立足各地產業基礎和資源稟賦，在確保安全的前提下，推動大型貨運無人機、農林植保機、無人直升機等產品示範應用，加快培育可落地、可持續的低空裝備應用商業模式。