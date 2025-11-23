快訊

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

演唱會第二天…TWICE換髮型！子瑜綁馬尾甜笑：大家的心意我收到了

安世僵局未歇 聞泰科技再度發聲：敦促安世荷蘭確實回應控制權爭議

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
荷蘭政府宣布中止對安世半導體的干預後，其大陸母公司聞泰科技頻頻表態指，荷方暫停行政令並不代表事件已解決，並強調控制權問題仍未解決。聞泰23日再度發聲，敦促安世荷蘭確實回應溝通解決控制權問題，以保障全球供應鏈穩定。圖／取自芯智訊
荷蘭政府宣布中止對安世半導體的干預後，然而，安世半導體大陸母公司聞泰科技頻頻表態指，荷方暫停行政令並不代表事件已解決，並強調控制權問題仍未解決。聞泰23日再度發布聲明，敦促安世荷蘭確實回應溝通解決控制權問題，以保障全球供應鏈穩定。

聞泰科技23傍晚在微信公眾號發出最新聲明稱，近日，公司注意到安世荷蘭及其相關方的一系列單方面行為，已對全球半導體產業鏈的穩定構成潛在威脅。為避免局勢進一步升級，維護各方合法權益，本公司特此發表聲明。

聲明表示，自荷蘭經濟部不當干預以來，本著負責任的態度和維護全球客戶利益的原則，在中國相關政府部門的大力幫助與推動下，公司已主動釋放善意，明確表達願意與安世荷蘭方面就如何恢復聞泰科技的合法控制權、妥善解決當前爭端進行建設性溝通。聞泰科技始終相信，透過坦誠對話解決分歧，是保障公司正常營運和全球晶片供應穩定的切實正確途徑。

然而，聲明提到，「令人深感遺憾與不解的是，儘管我方展現出最大誠意，安世荷蘭方面迄今未對我方的溝通提議作出任何實質回應」。鑑於此，公司要求安世荷蘭能在切實尊重事實和法律的基礎上，就如何恢復聞泰科技的合法控制權與完整股東權利，提出具有建設性且真正富有誠意的解決方案。

聲明再指，全球半導體產業的穩定關乎產業發展大局。再次呼籲各方以理性、負責任的態度行事，共同維護安世半導體的穩定與繁榮，並保障全球客戶的供應鏈安全。

此前，路透報導，聞泰科技已向荷蘭政府提出上訴，要求撤銷荷蘭政府做出的接管安世半導體控制權的決定。雖然荷蘭政府暫停了之前針對安世半導體的行政令，但是由於荷蘭企業法庭的裁決依然有效，安世半導體的控制權仍處於荷蘭的控制之中。

