長鑫存儲推DDR5新品 直逼國際頂級梯隊

大陸記憶體大廠長鑫存儲23日在IC China 2025（中國國際半導體博覽會）上正式發布其最新DDR5產品系列，最高速率達8000Mbps（每秒百萬位元），最高顆粒容量24Gb，邁入國際頂級性能梯隊。

綜合科創板日報、中國經營報等陸媒報導，長鑫存儲最新8000 Mbps DDR5晶片，較6400Mbps產品速率提升25%。當前市場基準中，6400Mbps代表服務器與高端PC的主流性能層級，而8000 Mbps則已邁入國際頂級性能梯隊。作為參照，據三星官網顯示，南韓大廠三星的DDR5產品速率在7200Mbps。

在內存容量上，長鑫存儲在標準16Gb顆粒以外，重點推出24Gb大容量顆粒，對於大規模數據中心具有顯著優勢，能在不佔用額外物理插槽的前提下，顯著提升系統的模型加載能力與多任務處理效率，滿足數據中心快速擴容的剛需。

長鑫存儲市場中心負責人駱曉東表示，當前DRAM需求的爆發式增長對市場供給、價格都帶來了巨大的影響，中國需要有穩定的國產DRAM產能供應，通過產能擴張和規模效應，減少對海外廠商產能的依賴。

近期長鑫存儲新品發布動作頻頻，會上同時展示了10月最新發布的LPDDR5X產品，該產品為針對移動市場旗艦產品開發的低功耗內存，最高速率10667Mbps，並涵蓋12GB、16GB、24GB、32GB等容量的多種封裝解決方案。

此前據大陸半導體媒體「芯極速」報導，長鑫存儲在2024年成功量產DDR5 DRAM後，透過光罩修改優化，解決初期寬溫及散熱問題後，2025年下半年平均良率已突破80%，接近市場主流規格標準。該DDR5產品跳過17奈米（D1y）節點直接採用16奈米（D1z）節點，性能可對標三星K4X8G325EB，頻寬達6400Mbps。

今年7月市場也有消息指出，長鑫存儲升級版的DDR5直逼國際大廠，水平也逼近南亞科等台廠，讓台廠備感威脅。不過，長鑫存處製造成本仍高，將成為其挑戰。

據Trendforce數據預測，2025年長鑫存儲合肥與北京工廠總產能將從每月23萬片提升到28萬片，2026年將進一步攀升至每月29萬到30萬片，全球DRAM市場占有率預計將提升至15%，2026年營收年增或超過60%。