機器人失控傷人怎麼辦？陸保險公司推「具身智能險」

近期，大陸企業陸續發布價格在人民幣1萬到3萬元的多款人形機器人，短時間內銷售一空。外界認為，當機器人的價格降到和高端手機差不多的時候，可能改變消費電子市場格局。為因應之後人形機器人普及場面，大陸保險公司正密集研議具身智能保險，以因應大量人形機器人入市帶來的風險，比如失控傷害、破壞等情事。

第一財經報導，9月以來，包括平安財險、太保財險、人保財險等中國大型產險公司集中推出具身智能專項保險產品。業內專家表示，隨著具身智能產業的發展，相關的金融化產品應納入頂層設計，鼓勵保險機構開發相關產品，鼓勵產融結合，提高在創新領域的風險管理。

中國太保旗下中國太保產險寧波分公司推出專為人形機器人商業化應用設計的保險專屬產品「機智保」；中國人保旗下的人保財險於9月推出具身智能綜合保險產品，打造「機器人本體損失險＋第三者責任險」的雙軌保障布局；中國平安旗下的平安產險也推出了「具身智能綜合金融解決方案」等。

德壹機器人創始人張春光表示，在人形機器人的市場推廣和使用過程中，用戶尤為關注其安全保障。「我們的機器人出口到了海外，如歐洲、澳洲等國家和地區，客戶要求一定要購買相關保險才能在市場上實際應用。」

數字華夏公共關係與政府事務部總經理吳為說，人形機器人主要有兩方面的風險：一是自身的損壞，二是導致周邊環境人傷或物損。「當機器人進入人類社會，它開始跟人有接觸、有交流、有互動，就會開始產生風險。」

除了自傷跟傷人之外，人形機器人仍有許多風險，報導引述行業人士分析，企業還有可能面臨技術標準風險，人工智慧與具身智能均屬於前沿技術領域，目前缺乏完整、統一的國際標準或行業標準，導致產品存在兼容性和安全隱患問題。

央視報導，今年雙11，有三款熱門機器人價格都在人民幣3萬元以內，宇樹科技和加速進化公司推出的機器人，售價都是2.9萬元。由松延動力推出的機器人小布米，更首次將售價降至人民幣萬元以內。小布米更多的是作為科技玩伴和編程教具，具備陪伴孩子運動、激發編程興趣，以及教學英語、聊天等功能。

第三方機構預計，具身智能的大陸國內市場規模將持續增長，並可望在2027年達到人民幣1.25兆元。