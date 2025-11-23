電池包碰一下就自燃？小米闢謠解釋生產線起火原因

小米汽車負面消息不斷，大陸網上近日傳出小米汽車工廠內電池產線起火的消息。對此，小米公司發言人23日通過微博闢謠稱，其為2024年小米汽車工廠電池車間的生產流程調適工作中偏差，導致引起點電池包短路明火，但火勢極小，強調小米所有車型電池包堅持超高標準開發，但大陸網民對小米汽車電池的安群性仍質疑。

小米公司指出，2024年小米汽車工廠電池車間的生產設備，在調試優化過程中，操作人員在手動模式下調試操作失誤，使得AGV（自動導引車）上托運的電池包與設備發生磕碰，電芯被劃傷，從而造成該電池包短路引起明火，火情極小。車間迅速啟動處理預案，相關火情被迅速撲滅，未波及其他生產區域，且沒有造成人員受傷。

小米稱，此次事件確實是生產流程調試工作中的偏差，但並不是電池本身存在設計缺陷、材料問題或製造瑕疵。聲明強調，「小米SU7、小米YU7電池均滿足電池國標相關要求，請廣大車主放心。」

對於同期網上還流傳一則所謂「電池車間事件牆展示」影片，小米發言人表示，經查證確認：相關圖片系2024年初，電池車間相關設備在「最初調試」期間的檢測驗證問題管理看板，且相關問題在量產階段之前均已解決。

儘管如此，仍有網友對小米相關澄清仍不埋單。有網友稱，「在工廠裡磕碰、劃傷起火，要是在駕駛過程磕碰、劃傷，那後面是什麼？」「電芯碰一下就產生明火，這電動車的電池可不安全」「電池包劃傷後起火是事實，如果電池裝到車上，能保證不起火？所謂的超高標準『超』在什麼地方？」；也有網友戲謔稱「小米為『發燒』而生」，因為小米手機也很容易發燙。

不過也有大陸網友護航小米，認為「如果小米倒了，汽車界的鯰魚就沒有了！ 傳統車企那種不作為，對用戶好嗎？」

近期，大陸輿論對於「小米」、「起火」關鍵字特別敏感。紅星新聞報導，有網友20日晚間發影片反映位於長沙「步步高梅溪新天地」商場一樓的小米汽車展廳內發生火情。對此，小米回應稱是由於展廳上方因物業中央空調出現明火，消防部門及時到場處置。

此外，今年以來大陸多地傳出小米SU7起火消息，不論起火原因是否與小米產品直接相關，已引起大陸民眾疑慮：江蘇常州鐘樓區鄒區工業大道，一輛小米SU7於10日21時突發起火。不過江南都市報報導，車主譚先生稱車改裝後的鋰電池著火了，沒有及時拿出來，導致車輛起火。

10月13日凌晨，四川成都天府大道主幹道發生一起涉及小米SU7的交通事故。現場行車記錄儀及目擊者信息顯示，車輛在行駛中發生碰撞後起火燃燒；6月，一輛小米SU7 Ultra在青島街頭起火燃燒的視頻；3月29日晚，一輛小米SU7在德上高速公路發生碰撞事故致車輛燃燒，造成三人不幸身亡。

與此同時，第50萬輛小米汽車20日在位於北京經濟技術開發區的小米汽車超級工廠下線。自2024年3月28日首款車型SU7正式發布，小米汽車用602天、不足20個月，刷新了全球新能源車企50萬輛下線的最快紀錄。小米董事長雷軍透露，2025年全年小米汽車預計將交付超過40萬輛。