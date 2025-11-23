產業風向 陸晶圓雙雄中芯國際、華虹靠這兩類產品賺錢

大陸兩大晶圓代工巨頭中芯國際與華虹半導體近期公布最新財報，從財報可知，車規與工業級晶片是確定性增長的「硬賽道」。兩家企業在工業與汽車領域的增速均體現出向上趨勢，印證了車規級半導體、工業控制晶片是半導體產業的長期增長極。

集微網報導，中芯國際已構建起覆蓋智慧手機、互聯與可穿戴、消費電子、工業與汽車、電腦與平板五大核心領域的多元化業務矩陣，呈現出清晰的「多線並行」發展特徵；華虹公司業務在消費電子、工業及汽車、通訊、計算機四大領域的表現各具特色。

具體細分賽道來看，消費電子方面，中芯國際增速經歷了「快速衝高、逐步回落」的過程，華虹公司的消費電子業務增速相對平穩，顯示其產品結構或市場定位更偏向於剛需型、長周期的晶片品類。

計算機與新興應用賽道上，華虹公司的計算機業務在後期迎來爆發式增長，這與雲計算、AI服務器、高端PC對特色工藝晶片的需求爆發密切相關；中芯國際通過「互聯與可穿戴、電腦與平板」等領域的布局，實現了對計算機及泛互聯新興應用（如智慧穿戴設備、平板終端晶片）的多元覆蓋。

近期受惠存儲晶片短缺、漲價潮，大陸成熟製程晶片產能備受青睞。然而，中國基金報報導，中芯國際聯合CEO趙海軍表示，無論是汽車、手機等消費電子領域，還是其他使用存儲器的終端企業，2026年都將面臨顯著的價格壓力與供應保障難題。對於代工行業而言，存儲超級周期帶來的核心挑戰在於行業競爭的加劇。

中芯國際和華虹半導體皆已發布今年第三季財報，兩者當季營收都創下新高。其中，中芯國際第三季銷售收入為23.82億美元，年增9.7%，毛利率為22%，較上季上升1.6%。產能利用率上升至95.8%，較上季增長3.3%。值得注意的是，從產能及出貨量來看，折合8英吋標準邏輯，中芯國際第三季月產能達到102.28萬片，首次突破百萬片，已達台積電月產能的1/3。

華虹半導體第三季營收達6.352億美元，年增20.7%；毛利率為13.5%，較去年同期上升1.3%，較上季提升2.6%。得益於閃存、邏輯及類比產品的需求增加，華虹半導體65nm及以下製程的收入年增47.7%，在總銷售收入當中的佔比為27.1%。