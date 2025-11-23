低空裝備產業帶動 陸2025年低空經濟市場規模料逾6兆

大陸低空經濟市場在政策助推下加速發展，預計2025年低空經濟市場規模將達到人民幣1.5兆元（約新台幣6.6兆元），2030年有望突破人民幣2兆元。分析認為，產業規模的快速擴張背後，是低空裝備產業的全面突破。

央視報導，2025中國航空產業大會發布數據顯示，大陸已有969家企業在民用無人駕駛航空器產品信息系統完成了登記註冊，備案產品3,191種，超過478萬架，全球首款四座電動飛機獲頒中國民航局型號合格證。

工信部副部長辛國斌表示，產業規模不斷擴大，產品體系持續完善，系列化發展進程加快，低空裝備市場活力顯著增強，企業數量產品種類不斷擴展。2024年民用航空產品產值突破人民幣1,600億元，年增23.6%。

其中，低空物流領域發展尤為迅猛，2024年大陸全國新開低空物流航線超140條，即時配送行業訂單量達480億單。據行業預測，到2035年大陸無人機物流產值有望突破人民幣兆元，未來年均增長率將保持在20%左右。

目前大陸部分城市正以低空經濟為核心產業進行推動，比如深圳、成都、南昌等城市已形成低空產業集聚態勢，在無人機物流、載人出行、低空旅遊等領域培育出多個新業態。

不過，低空經濟產業要規模化仍面臨許多挑戰，中國交通運輸協會副會長張春枝稱，目前通用機場建設有待加快，空域資源利用需要優化，商業模式創新需要突破，專業人才儲備仍需加強。

事實上，大陸正建設多元性低空飛行器機場，比如峰飛航空22日發布自主研發的全球首個eVTOL（電動垂直起降飛行器）零碳水上機場，作為水上移動空港與智慧指揮中樞，集成 eVTOL 起降平台、光儲充能源保障、智能調度系統及通信配套等功能，可快速部署於江、河、湖、海等各類水域。

低空經濟為近兩年大陸熱議新興產業，2024年初，大陸全國兩會首次將「低空經濟」寫入政府工作報告；在「十五五」規劃建議中，首次納入戰略性新興產業集群，標誌著低空經濟從區域性探索正式上升為國家戰略層面的系統布局。