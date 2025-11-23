快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

聽新聞
0:00 / 0:00

黛安芬宣布退出中國市場 線上線下門店下月起陸續關閉

聯合報／ 大陸中心／即時報導
德國知名內衣品牌「黛安芬」宣布將於2025年12月31日退出中國市場，消息震撼業界。（圖／取自《都市快報》）
德國知名內衣品牌「黛安芬」宣布將於2025年12月31日退出中國市場，消息震撼業界。（圖／取自《都市快報》）

又一家知名外資企業宣布退出中國市場。在中國大陸營運已超過30年的德國知名內衣品牌「黛安芬」（Triumph），近日突然宣布將於2025年12月31日退出中國市場，消息震撼業界。

上海《界面新聞》指出，黛安芬創立於1886年，迄今已有130多年歷史。黛安芬1992年進入中國市場，是最早將「鋼圈內衣」引入中國的外資品牌之一。黛安芬在中國擁有兩座工廠，並在中國各主要城市設有分公司，全中國共有1萬多名員工，中國總部設在上海。

報導稱，近年來，大陸內衣品類銷售的線上化率持續攀升，電商平台已成為品牌觸達消費者的核心通路。根據行業分析，線上渠道不僅提供「更加精準地觸達目標客戶群」的能力，還能實現「快速銷售」，同時「滿足消費者的多樣化需求」。這種效率優勢讓固守線下重資產模式的傳統品牌陷入成本困境。

《界面新聞》引述「集瓜數據」最新報告指出，2025年中國女性內衣市場增速回升至7%-8%，電商渠道表現尤為突出，銷售額年比激增44.75%。

此外，新興品牌的興起也為行業帶來不小的競爭壓力。近年來，中國獲得資本青睞的新興內衣電商品牌已超過10家，包括內外、DareOne、蘭謬（La Miu）等。這些品牌以敏捷的互聯網打法，對傳統品牌形成競爭壓力。

品牌 電商 中國市場 外資

延伸閱讀

金馬紅毯／女生穿西裝就是帥！劉若英「56歲狀態好到不可思議」 她單穿蕾絲內衣 帥氣性感同時在線

美禁令限制…Nvidia對中估下兩季銷量零 黃仁勳：很遺憾

室友「沒內衣穿」想借一件…過來人曝2問題：很詭異

蔣萬安12月率團赴上海雙城論壇 林奕華：2時間點討論中

相關新聞

黛安芬宣布退出中國市場 線上線下門店下月起陸續關閉

又一家知名外資企業宣布退出中國市場。在中國大陸營運已超過30年的德國知名內衣品牌「黛安芬」（Triumph），近日突然宣...

產業風向 陸晶圓雙雄中芯國際、華虹靠這兩類產品賺錢

大陸兩大晶圓代工巨頭中芯國際與華虹半導體近期公布最新財報，從財報可知，車規與工業級晶片是確定性增長的「硬賽道」。兩家企業...

低空裝備產業帶動 陸2025年低空經濟市場規模料逾6兆

大陸低空經濟市場在政策助推下加速發展，預計2025年低空經濟市場規模將達到人民幣1.5兆元（約新台幣6.6兆元），203...

陸首條大容量全固態電池產線建成 預計2027年逐步量產

據報大陸已建成首條大容量全固態電池產線，目前正在小量測試生產，產線由廣汽集團建成，計劃2026年可以進行小批量的裝車實驗...

天才少女助攻小米AI大躍進 羅福莉負責團隊推出跨界模型

入職小米還不到十天，天才少女羅福莉的首篇論文發表。羅福莉所負責的MiMo團隊，推出並開源全球首個同時覆蓋自動駕駛與具身智...

動力電池技術更新太快 恐成汽車供應鏈雙面刃

大陸車百會理事長張永偉在智慧新能源汽車供應鏈創新大會上表示，大陸已經成為全球新增汽車供應鏈的中心，動力電池、晶片、軟體將成為未來供應鏈競爭焦點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。