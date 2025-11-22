快訊

鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出

南韓女團TWICE今高雄開唱 場外大批粉絲目睹警察忙取締這類人

王子爆偷吃人妻、小杰閃兵 威廉道歉：「棒棒堂」最近事情比較多

聽新聞
0:00 / 0:00

中國電信、華為助力機械導盲犬 能準確識別行人、即時規劃路徑

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國電信攜手華為與鼎橋，在上海成功試點了基於網路內生智慧與 5G 大上行的機械導盲犬解決方案，為視障人士打造全新的智慧出行模式。圖／IT之家
中國電信攜手華為與鼎橋，在上海成功試點了基於網路內生智慧與 5G 大上行的機械導盲犬解決方案，為視障人士打造全新的智慧出行模式。圖／IT之家

中國電信攜手華為與鼎橋，在上海成功試點了基於網路內生智慧與 5G 大上行的機械導盲犬解決方案，為視障人士打造全新的智慧出行模式。

所謂大上行，上行是指手機或終端產品向基地台發送數據，大上行就是更高的上行連線速率的意思。5G大上行就是以5G的速率達到高速上傳數據的效果。 

IT之家報導，依託中國電信雲網融合能力，結合邊緣雲與高性能機器人技術，該試點有效驗證了方案在輔助視障人群出行方面的可行性與實用性，為後續規模化推廣奠定基礎。

據統計，全球中度以上視障群體高達 3.38 億，而服役導盲犬數量不足 1.9 萬隻，遠不能滿足實際需求。傳統導盲犬不僅訓練週期長達數年，成本也高達數萬美元，供需嚴重失衡，限制了視障人士的出行自由與社會融入。

中國電信在此次試點中，運用自主研發的網路智慧內生技術與邊緣雲網編排技術，實現對 5G 接入網路及邊緣算力的統一調度。以搭載雷射雷達、高清攝像頭與 RTK 等高精度感測器的鼎橋智慧四足機器人為終端設備，中國電信攜手華為打造的 5G 大上行網路實現了隨時隨地 20Mbps 的上行速率，保障了大規模即時資料傳輸與計算任務的高效卸載。

在此基礎上，方案透過端邊網協同架構，將部分計算任務卸載至邊緣雲，顯著減輕終端算力負擔，有助於延長機械導盲犬續航時間，為未來具身智慧終端機的規模化部署提供了可能。

在上海的開放道路、公園及社區等多場景測試中，機械導盲犬能夠準確識別行人、樓梯、坡道及快速移動的自行車等障礙，依託邊緣算力即時規劃路徑，並透過語音交互全程引導使用者。參與測試的視障人士回應，該設備顯著擴展了他們的活動範圍。

視障人士 導盲犬

延伸閱讀

拆拆拆…北捷優化車廂挨轟 網友怒喊危險：根本意圖使人摔倒

華為新旗艦手機 叫陣蘋果 Mate 80系列下周亮相

對標輝達！傳華為推AI新技術 算力利用率提升至70%

大陸鬧晶片荒！傳北京出手干預晶片分配 優先滿足華為等科技巨頭

相關新聞

晶片短缺、電池技術替代 大陸專家點出汽車供應鏈三大風險

大陸車百會理事長張永偉21日在智慧新能源汽車供應鏈創新大會上表示，大陸已經成為全球增量汽車供應鏈的中心，動力電池、晶片、...

8組17家單位集中簽約 大陸央企專業化整合加速推進

大陸央企專業化整合再推進。大陸國務院國資委21日召開央企專業化整合推進會，並舉行重點專案簽約儀式，8組17家單位分兩批進...

中國電信、華為助力機械導盲犬 能準確識別行人、即時規劃路徑

中國電信攜手華為與鼎橋，在上海成功試點了基於網路內生智慧與 5G 大上行的機械導盲犬解決方案，為視障人士打造全新的智慧出...

美禁令限制…Nvidia對中估下兩季銷量零 黃仁勳：很遺憾

帶著亮眼的第三季度財報，Nvidia輝達(另稱英偉達)創始人兼首席執行官黃仁勳20日做客福克斯商業頻道，卻依舊高興不起來...

「大灣雞」成新型社交貨幣 大陸全運會紀念品賣了28億

由粵港澳聯合承辦的第十五屆全運會21日落幕，不過吉祥物「喜洋洋」「樂融融」火出圈，經由大眾自發二次創作，搖身一變成為嶺南...

三星瑕疵螢幕引爆大陸手機業「綠線門」 大廠售後跟著「落漆」被吐槽

包括 OPPO 、一加、vivo、三星、小米、華為等品牌，近幾個月在大陸集中爆發「綠線門」，這些手機品牌使用的主要是三星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。