8組17家單位集中簽約 大陸央企專業化整合加速推進

大陸央企專業化整合再推進。大陸國務院國資委21日召開央企專業化整合推進會，並舉行重點專案簽約儀式，8組17家單位分兩批進行重點專案集中簽約，涉及新材料、人工智慧、郵輪營運、檢驗檢測、航空物流等關鍵領域。

第一財經日報報導，會上包括中國石化與東方電氣集團、內蒙古烏審旗碳纖維「產業合作+資本運作」專案，中國一汽與卓馭科技智慧駕駛領域專業化整合專案，中國一汽與中國五礦電池關鍵材料領域產業鏈共鏈項目，中鋁集團與鞍鋼產業互聯網與數智供應鏈領域專業化整合專案，南航集團與招商局集團航空物流領域專業化整合專案等。

此次簽約的專業化整合項目，既聚焦加快關鍵核心技術突破、壯大戰略性新興產業，持續整合優質資源，推動科技創新和產業創新深度融合，促進新興產業規模化發展；又圍繞優化提升傳統產業，發揮各方產業優勢，促進重點產業鏈高品質發展。

國務院國資委黨委委員、副主任李鎮表示，現階段開展專業化整合工作，就是要深刻把握當前新形勢新任務，在服務國家戰略、補鏈強鏈、科技創新、提質增效等基礎上，進一步提升整合的主動性、系統性、針對性，將專業化整合打造成培育核心優勢企業、提升資源配置效率、推動高品質發展的重要手段。

專業化整合是指企業透過資產重組、股權合作、資產置換、無償劃轉、戰略聯盟等方式，打破企業邊界，將資源向優勢企業和主業企業集中。去年以來，中央企業圍繞服務國家戰略、推動科技創新、促進高品質發展，持續調整存量、優化增量。通過一系列整合，進一步優化產業佈局，提高資源配置效率，提升企業核心競爭力。

近期發布的「十五五」規劃建議對深化國資國企改革作出了部署，明確「做強做優做大國有企業和國有資本，推進國有經濟布局優化和結構調整，增強國有企業核心功能、提升核心競爭力」的核心目標，為未來五年國企改革劃定了清晰航向。

「十五五」對於深化國資國企改革的重點依然落在「推進國有經濟佈局優化和結構調整」上。過去五年，國資布局結構不斷優化，6組10家企業實施戰略性重組，9家新的中央企業組建成立，郵輪營運等領域的專業化整合扎實開展，提高國有資本的配置和運行效率。