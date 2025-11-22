「大灣雞」成新型「社交貨幣」 大陸全運會紀念品賣了28億

由粵港澳聯合承辦的第十五屆全運會21日落幕，不過吉祥物「喜洋洋」「樂融融」火出圈，經由大眾自發二次創作，搖身一變成為嶺南名菜「玫瑰豉油雞」「白切雞」的代表，還被網友暱稱為「大灣雞」，特許商品已成為新型「社交貨幣」，截至11月15日，十五運會特許商品銷售額已達人民幣6.8億元（新台幣28億元）。

第一財經日報報導，作為玩具和紀念品的製造大省，廣東抓住了全運會吉祥物走紅的流量，轉化為銷售成果。根據十五運會發布數據，共設立特許零售店992家，實體 通路達910家，其中799家位於粵港澳大灣區，同時設立82家線上店鋪。截至11月15日，十五運會特許商品銷售額已達人民幣6.8億元（新台幣28億元）。

全運會舉辦期間，家住深圳的肖先生收到來自北京的朋友的委託，幫忙尋找一款會吐泡泡的全運會紀念玩具。他說：「朋友指定的這一款線上上買不到，線下排隊也難買。最後還是多方打聽，找了一位廣州的朋友，得到了對方家中僅剩的一個同款。」

這款會吐泡泡的玩具是本屆全運會紀念品中的「頂流」，不少線下特許門店早已缺貨數日。此外，還有搪瓷杯等產品也賣到斷貨，成為社交平台上大家求購攻略帖中的常客。

元隆雅圖獲本屆全運會特許生產與特許零售資質，特許商品業務板塊負責人迂方明表示，「元隆雅圖全運會特許商品銷售已覆蓋線上線下全通路，並在粵港澳核心城市布局51家線下特許商品零售店，其中盲盒、吹泡泡解壓玩具、搪瓷缸成為『三大頂流』供不應求。」

走訪全運會網球賽事的舉辦場地珠海橫琴國際網球中心，場地內開設有十五運會和殘特奧會官方特許商品零售店。相比在全運會舉辦前，開在大灣區主要城市核心商圈的特許商品零售店品類多、庫存滿的狀態，橫琴國際網球中心門店內商品款式較少，有些貨架還是空置的狀態。

橫琴國際網球中心商品零售店工作人員表示，「那款吐泡泡的，這邊不是買不到，而是壓根就沒進到貨。這次全運會的周邊，很多款都是限量。有些熱門款哪怕在我們這兒有貨，開賽第一天或第二天，就賣完缺貨了。有些熱門款現在能在店內看到，也僅作為陳列擺著。」

「喜洋洋」「樂融融」火出圈，與在互聯網有著第二個身分息息相關。吉祥物以中華白海豚為原型，頭頂木棉紅、紫荊紫、蓮花綠水柱寓意粵港澳三地一體化。但經過網路傳播，很快有了第二個身分，即嶺南名菜「玫瑰豉油雞」「白切雞」的代表。

「大灣雞」作為本土美食文化符號，在美食大省快速走紅，傳播過程中又與本土粵語文化深度結合，一度成為刷屏的表情包的主角。而線上下，吉祥物充氣玩偶天真靈動的姿態，也被不少觀眾遊客所喜愛，成為社交媒體上不少短影音中的主角。

由佛山黃飛鴻文武學校與河南登封少林鵝坡武術學校的青少年學生，扮演的吉祥物充氣玩偶，在沒有預設動作規範的前提下，以用腳踩水、即興搖擺、頑皮打滾等自由發揮的肢體語言，賦予吉祥物更多的生命力。

產業時評人張書樂指出，任何IP都不可能單純依靠官方宣傳而火爆，先前的村超、蘇超都是如此，各種熱點或許一開始有官方刻意打造或無心插柳，但最終需要群眾參與二創來形成爆發和出圈，這是一種參與感和沉浸感，也是一種打破只可遠觀不可褻玩焉的出圈必要條件。

然而體育賽事IP衍生品「賽事結束即IP降溫」，是行業當前所面對的主要痛點。張書樂認為，IP本身屬於潮流文化，潮流隨熱點一起起伏是必然的，賽事IP和賽事深度綁定，賽事結束、熱度下滑，IP也就失去了刷存在感的機會，這確實是行業痛點，但也並非不可解，只要賽事IP進入潮流頂流，後續可以自行演繹更多場景。