兩岸人物／亞朵創辦人 打造幸福酒店

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
亞朵酒店創辦人王海軍。 （網路照片）
因擔心在美國退市風險，大陸連鎖飯店品牌「亞朵酒店」傳出正考慮在香港進行第二上市。亞朵酒店創辦人王海軍在經營策略上主打人文、生活風格與體驗經濟。隨著零售業務快速成長與中高端市場需求上升，亞朵憑藉場景化經營策略與產品多元化布局，展現出品牌差異化優勢。

王海軍自畢業後便進入飯店業，曾效力於如家、錦江之星、格林豪泰等公司，累積傳統飯店到經濟型飯店的工作經驗；2004年，他與季琦聯合創立標準經濟連鎖飯店漢庭酒店（華住酒店集團），並再之後一路晉升至華住集團副總裁。

然而，比起經濟連鎖飯店的標準化，王海軍更希望飯店能成為一種生活方式，讓飯店不只是睡覺的地方，還是乘載著內容的空間，他想打造的是一家讓人溫暖幸福的人文飯店。2012年3月，30歲的王海軍辭職，並開始籌劃新型飯店品牌。

在一次前往不丹的旅行，觸發王海軍想去尋找大陸是否也有像不丹一樣自然純樸的地方，他和另外兩位聯合創始人相約拜訪雲南怒江，在名為「亞朵村」的地方終於找到創業靈感。2012年8月，王海軍在成都註冊公司，名為「亞朵」的中端飯店開始在大陸開業。

王海軍曾表示，亞朵的終極「產品」，不會是越來越多的房間和商品，而是充滿活力、溫暖人心的亞朵人。亞朵始終將用戶的感受放在首位。公司為此實行「全員授權」的管理策略，讓飯店每位基層員工在服務客人時，都有自主權決定是否為客人提供額外的服務，以增強客人的滿意度。

隨著亞朵集團2022年在美股那斯達克上市，公司自2023年起提出「中國體驗，兩千好店」，在堅持體驗與中高端品質的基礎上，加速擴展門市數量，目標是到2025年底經營2,000家「好酒店」。截至今年3月31日，亞朵集團飯店達1,727家，擁有約19.46萬間客房。註冊個人會員超過9,600萬人，年增35.4%。

值得注意的是，雖然亞朵的營收主力是加盟管理飯店業務，2024年貢獻收入41.49億元，年增53.3%。但是在多數業者看來，亞朵能保持業績增速，銷售枕頭和棉被的零售業務，其貢獻不容小覷。2024年亞朵零售業務收入為人民幣21.98億元，年增126.2%，超過飯店業務增速。

這也符合王海軍對於經營旅宿業的理念，隨著大陸消費者對住宿的需求從「經濟型」轉向「品質型」，大眾更注重體驗、服務和個性化，通過「人文+生活方式」標籤、力推深睡產品零售業務等差異化方式參與市場競爭，在中高端酒店市場呈現出一條特色發展路徑。

