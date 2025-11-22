兩岸人物／勝宏董座 輝達宴座上賓

大陸PCB巨頭勝宏科技董事長陳濤在大陸業界堪稱傳奇人物，輝達執行長黃仁勳在台灣「兆元宴」中，陳濤也是座上賓，且是唯一一位大陸籍人士，因為輝達多數PCB板來自於他的公司。非技術出身的他，憑藉敏銳商業嗅覺將勝宏科技持續推向高峰。

陳濤出生於1972年，為甘肅隴南人，他在17歲入伍，退役後在新疆喀什二輕局工作。軍人背景讓人很難聯想陳濤日後會成為PCB業界的大佬。1995年一次廣東出差的經驗讓他看到機遇，於是決定辭掉鐵飯碗，於1996年奔赴廣東，加入惠州一家台資PCB製造企業統將電子，主動選擇擔任銷售，憑著突出的銷售業績，他在四年內迅速晉升為公司高管。

這段在台廠資歷對陳濤而言影響重大，除讓他積累豐富的行業經驗，也讓他深刻認識到當時中國大陸PCB行業被外資壟斷的市場格局。於是他決定自己創業。沒有技術背景的他，通過自學、請教專家，逐漸成為PCB行業的專業人士。

陳濤於2003年在惠州創辦了勝華電子，很快便在業內做出口碑。他緊接著在2006年投資人民幣5億元創辦勝宏科技，邁入發展新階段，2008年勝宏科技投產，2010年勝宏科技完成股權變更。2015年6月勝宏科技在創業板上市。從公司成立到上市只花了十餘年時間。不少分析認為勝宏科技能成功，在於陳濤的軍事化管理，這或許與他曾擔任軍人背景有些關係。

自2015年在深交所創業板上市以來，勝宏科技以連續八年複合增長30%的速度成長為PCB行業龍頭，市值突破人民幣1,600億元。不久前發布的2025年胡潤全球富豪榜上，陳濤成為新上榜者，財富達人民幣130億元。

黃仁勳5月在台灣舉辦「兆元宴」宴請41位供應鏈夥伴，陳濤為其中之一，他與台積電（2330）董事長魏哲家、聯發科執行長蔡力行等科技大老合影，成為奇特風景。有觀點認為黃仁勳把陳濤找來台灣，代表對於勝宏科技PCB板在價格、技術上給予肯定。然而，陳濤不滿足於此，為了在行業持續站穩腳跟，他持續擴展商業版圖，在2022年運作對老牌上市公司方正科技的併購；2023年繼續收購新加坡公司MFS集團，至此公司形成覆蓋剛性電路板、撓性電路板的全系列PCB產品組合；此外，陳濤也在7月底拋出赴港上市計畫，除了實現全球化布局戰略目標外，更重要的或許在於緩解因海外投產而日益緊張的資金壓力。