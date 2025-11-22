摩爾線程12月IPO募352億 今年來科創板最大案

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸國產GPU龍頭摩爾線程公告，公司首次股票公開發行（IPO）的發行價格確定為人民幣114.28元（約新台幣502元），預計12月初在上海科創板上市，將募資人民幣80億元（約新台幣352億元），將用於研發新一代AI晶片。

21世紀經濟報導指出，每股114.28元不僅刷新大陸今年最貴新股記錄，摩爾線程80億元的募資規模也登頂今年上海科創板最高金額，僅次於7月16日在上證主板上市的華電新能。

本次IPO從申請到通過，僅用88天，是科創板最快審核紀錄。

摩爾線程董事長張建中昨（21）日在摩爾線程IPO網上投資者交流會上表示，隨著中國AI下游應用市場的迅速擴張，AI計算加速晶片的市場需求呈現爆炸式增長，吸引各類晶片製造商的加入。

摩爾線程自2020年成立以來，專注於全功能GPU的自主研發與設計。在人工智慧、數位孿生、具身智能等產業浪潮的推動下，GPU作為核心算力引擎的需求持續提升。摩爾線程業績實現穩步增長。2022年至2024年，公司營業收入從人民幣0.46億元躍升至4.38億元，年復合增長率超過208%；2025年上半年營收達7.02億元。

人民幣 IPO 台幣

延伸閱讀

陸IC設計產業銷售 首破千億美元

印度衝刺晶片製造 喊話七年追平對手

聯想第3季淨利106億元 下滑5% 晶片、營運成本增加、毛利率下降是主因

川普傳延後開徵晶片關稅 避免美中貿易戰升級、物價飛漲引爆民怨

相關新聞

黑色星期五 上證失守3,900

受到中日關係緊張與海外AI泡沫擔憂的持續影響， A股三大指數昨（21）日同步收黑，上證指數連兩天走低並失守3,900點大...

摩爾線程12月IPO募352億 今年來科創板最大案

大陸國產GPU龍頭摩爾線程公告，公司首次股票公開發行（IPO）的發行價格確定為人民幣114.28元（約新台幣502元），...

兩岸人物／勝宏董座 輝達宴座上賓

大陸PCB巨頭勝宏科技董事長陳濤在大陸業界堪稱傳奇人物，輝達執行長黃仁勳在台灣「兆元宴」中，陳濤也是座上賓，且是唯一一位...

兩岸人物／亞朵創辦人 打造幸福酒店

因擔心在美國退市風險，大陸連鎖飯店品牌「亞朵酒店」傳出正考慮在香港進行第二上市。亞朵酒店創辦人王海軍在經營策略上主打人文...

美股紅翻黑引陸股重挫 反制日本概念股逆勢上揚

美股由紅翻黑引發全球股市下跌，中國大陸A股今天應聲重挫，創業板指跌幅逾4%，上證指數失守3900點關卡。相形之下，因為中...

大陸與阿拉伯聯合大公國 簽訂「跨境支付互聯互通」備忘錄

近日大陸與阿拉伯聯合大公國支付合作項目啟動儀式在阿布達比舉行，雙方央行行長也已簽署《跨境支付互聯互通的諒解備忘錄》，將構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。