摩爾線程12月IPO募352億 今年來科創板最大案

大陸國產GPU龍頭摩爾線程公告，公司首次股票公開發行（IPO）的發行價格確定為人民幣114.28元（約新台幣502元），預計12月初在上海科創板上市，將募資人民幣80億元（約新台幣352億元），將用於研發新一代AI晶片。

21世紀經濟報導指出，每股114.28元不僅刷新大陸今年最貴新股記錄，摩爾線程80億元的募資規模也登頂今年上海科創板最高金額，僅次於7月16日在上證主板上市的華電新能。

本次IPO從申請到通過，僅用88天，是科創板最快審核紀錄。

摩爾線程董事長張建中昨（21）日在摩爾線程IPO網上投資者交流會上表示，隨著中國AI下游應用市場的迅速擴張，AI計算加速晶片的市場需求呈現爆炸式增長，吸引各類晶片製造商的加入。

摩爾線程自2020年成立以來，專注於全功能GPU的自主研發與設計。在人工智慧、數位孿生、具身智能等產業浪潮的推動下，GPU作為核心算力引擎的需求持續提升。摩爾線程業績實現穩步增長。2022年至2024年，公司營業收入從人民幣0.46億元躍升至4.38億元，年復合增長率超過208%；2025年上半年營收達7.02億元。