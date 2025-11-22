黑色星期五 上證失守3,900

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
中日緊張與海外AI泡沫憂慮影響，A股三大指數21日收黑，上證連兩跌失守3,900點。圖／中新社資料照
中日緊張與海外AI泡沫憂慮影響，A股三大指數21日收黑，上證連兩跌失守3,900點。圖／中新社資料照

受到中日關係緊張與海外AI泡沫擔憂的持續影響， A股三大指數昨（21）日同步收黑，上證指數連兩天走低並失守3,900點大關。總計本周，滬指累計跌155點或3.8%，連跌兩個星期。

上證指數昨日開低走低，一開盤就跌破3,900點關卡，隨後跌幅進一步擴大，以接近全日最低點收在3,834點，跌2.45%。深成指收12,538點，跌3.41%。創業板指更大跌4.02%至2,920點，滬深兩市成交額合計人民幣1.97兆元，較上一交易日放量人民幣2,575億元。

盤面上，鋰電池產業鏈領跌，鋰礦類股掀跌停潮；算力硬體題材大幅走低，記憶體跌幅靠前；半導體、消費電子、光電、金融科技概念股跌幅明顯。而軍工類股表現活躍，品高股份、龍溪股份、特發信息漲停，久之洋、江龍船艇漲超過10%。

談及A股後市表現，瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪認為，2025年許多利多驅動因素，將繼續支撐市場，包括AI在內的創新領域發展；對民企和資本市場的支持政策；財政持續擴張及寬鬆的貨幣政策環境下市場流動性充足；國內外機構投資者的潛在資金流入。

銀河證券表示，A股行情整理格局仍在延續，族群之間快速輪動，前期漲幅較大的科技類股處於盤整狀態，主題演繹的持續性恐仍顯不足。同時臨近年底，法人機構配置將趨於均衡，也在為2026年景氣方向布局做準備，年底行情將仍以震盪為主，投資人或許可在族群輪動中持續關注「反內捲」、紅利等主題機會。

德邦證券認為，近期市場延續偏弱，美國聯準會降息預期下跌及中日關係緊張等外部因素恐影響市場。短期內市場將延續「權重護盤 + 結構性題材」震盪格局，保險、銀行等低估值金融族群具備防禦配置價值，水產等事件驅動型題材短期內將維持一定熱度，但須警惕短期漲幅較大後的回調風險。

中日關係 指數 族群

延伸閱讀

中日緊張 AIT曬谷立言、潘孟安清酒乾杯照挺日本

中日關係惡化影響擴大 北京有日料店預約數年減8成

高市稱推進中日戰略互惠關係不變 北京重申：應收回錯誤言論

跟上大陸腳步 香港官方電台停播日本動畫「工作細胞」

相關新聞

黑色星期五 上證失守3,900

受到中日關係緊張與海外AI泡沫擔憂的持續影響， A股三大指數昨（21）日同步收黑，上證指數連兩天走低並失守3,900點大...

摩爾線程12月IPO募352億 今年來科創板最大案

大陸國產GPU龍頭摩爾線程公告，公司首次股票公開發行（IPO）的發行價格確定為人民幣114.28元（約新台幣502元），...

兩岸人物／勝宏董座 輝達宴座上賓

大陸PCB巨頭勝宏科技董事長陳濤在大陸業界堪稱傳奇人物，輝達執行長黃仁勳在台灣「兆元宴」中，陳濤也是座上賓，且是唯一一位...

兩岸人物／亞朵創辦人 打造幸福酒店

因擔心在美國退市風險，大陸連鎖飯店品牌「亞朵酒店」傳出正考慮在香港進行第二上市。亞朵酒店創辦人王海軍在經營策略上主打人文...

美股紅翻黑引陸股重挫 反制日本概念股逆勢上揚

美股由紅翻黑引發全球股市下跌，中國大陸A股今天應聲重挫，創業板指跌幅逾4%，上證指數失守3900點關卡。相形之下，因為中...

大陸與阿拉伯聯合大公國 簽訂「跨境支付互聯互通」備忘錄

近日大陸與阿拉伯聯合大公國支付合作項目啟動儀式在阿布達比舉行，雙方央行行長也已簽署《跨境支付互聯互通的諒解備忘錄》，將構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。