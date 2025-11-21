快訊

坤達當年閃兵「當然不知道」 柯佳嬿首露面有備而來：陪著他面對反省

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

美股紅翻黑引陸股重挫 反制日本概念股逆勢上揚

中央社／ 台北21日電
陸股示意圖。路透
陸股示意圖。路透

美股由紅翻黑引發全球股市下跌，中國大陸A股今天應聲重挫，創業板指跌幅逾4%，上證指數失守3900點關卡。相形之下，因為中國反制日本連日大漲的水產、軍工裝備概念股逆勢上揚。

綜合第一財經、新浪財經等陸媒報導，陸股今天開低走低，鋰電池產業鏈領跌，鋰礦股掀跌停潮；算力硬體題材大幅走低，記憶體股跌幅居前；半導體、消費電子、太陽能、金融科技概念股跌幅明顯。

下午收盤，陸股三大指數全面重挫。上證指數下跌96.16點，報3834.89點，失守3900點關卡，跌幅2.45%；深證成指下跌442.75點，報12538.07點，跌幅3.41%；創業板指下跌122.26點，報2920.08點，跌幅4.02%。

滬深兩市成交額約人民幣1兆9656.61億元（約新台幣8.69兆元），較前一個交易日放量約2574.72億元。全市只有354檔股票上漲，5072檔股票下跌。

相形之下，日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」說法，引發中國政府接連推出反制措施，暫停日本水產品進口，解放軍又頻頻對日放出恫嚇文宣，連日來多檔水產股、軍工股接連大漲。

水產股今天繼續走強，養殖概念股國聯水產、好當家、大湖股份午後開盤翻紅；獐子島、中水漁業漲停作收。其中，中水漁業已連收4支漲停。

值得玩味的是，部分股價上漲的水產品股其實與暫停日本水產品進口無關。大湖股份表示，公司業務僅涉及淡水養殖且分布都在湖南省內，並沒有海產品業務；東方海洋也表示，公司以海參、貝類養殖為主，另有水產品加工產業，與日本水產品進口關係不大。

軍工股今天也逆勢上漲，長城軍工、航太發展、品高股份、龍溪股份漲停；久之洋、江龍船艇上漲逾10%。

報導提到，高市早苗相關言論引發地緣政治不確定升溫。此外，軍工股第3季整體營收比去年同期暴增60.3%，淨利潤增幅達88.8%，其中軍工電子、航海裝備等領域增速顯著；龍頭企業如中國船舶等訂單已排期至2027年。

軍工股 日本 指數

延伸閱讀

高市「台灣有事論」惹怒北京 賴總統吃日海產、美方發聲挺日

棒球／長嶋茂雄追思會東蛋進行 大谷翔平、高市早苗透過影片追悼

高市稱推進中日戰略互惠關係不變 北京重申：應收回錯誤言論

「台灣有事」答詢惹中反彈 高市早苗強調：立場一貫

相關新聞

「十五五」提地方化債 陸學者：在下次經濟衝擊前恢復宏觀調控能力

大陸積極採取措施化解地方政府債務，大陸學者指出，大陸官方目標不是簡單的「降低債務數字」，而是在債務完全吞噬政策空間前恢復...

「潛水表不建議潛水用」 小米售後一句話翻車了

近日，網友自稱戴小米潛水表在海洋潛水時手表進水，售後維修後被告知「潛水表不建議潛水用」，引發熱議。南京一名律師19日公開...

SU7車主提告 小米法務「背刺」雷軍：老董發的微博不算數

小米集團董事長雷軍一向是小米「首席代言人」，出了事卻立馬被劃清界限？近日，百餘位小米SU7 Ultra車主集體控告小米涉...

美股紅翻黑引陸股重挫 反制日本概念股逆勢上揚

美股由紅翻黑引發全球股市下跌，中國大陸A股今天應聲重挫，創業板指跌幅逾4%，上證指數失守3900點關卡。相形之下，因為中...

大陸與阿拉伯聯合大公國 簽訂「跨境支付互聯互通」備忘錄

近日大陸與阿拉伯聯合大公國支付合作項目啟動儀式在阿布達比舉行，雙方央行行長也已簽署《跨境支付互聯互通的諒解備忘錄》，將構...

陸600億商業聯姻…最美「光二代」下月將嫁給霸王茶姬老董

近期，一則婚禮請柬在商界引發連鎖熱議。天合光能創始人高紀凡夫婦發出婚禮邀請，其女高海純將與霸王茶姬創始人張俊傑喜結連理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。