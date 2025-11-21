快訊

大陸與阿拉伯聯合大公國 簽訂「跨境支付互聯互通」備忘錄

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸央行已與阿拉伯聯合大公國啟動支付合作項目，圖為大陸央行行長潘功勝（右）與阿拉伯聯合大公國高層見證雙方快速支付系統互聯。（圖／取自「中國人民銀行」微信公眾號）
大陸央行已與阿拉伯聯合大公國啟動支付合作項目，圖為大陸央行行長潘功勝（右）與阿拉伯聯合大公國高層見證雙方快速支付系統互聯。（圖／取自「中國人民銀行」微信公眾號）

近日大陸與阿拉伯聯合大公國支付合作項目啟動儀式在阿布達比舉行，雙方央行行長也已簽署《跨境支付互聯互通的諒解備忘錄》，將構建雙邊跨境支付合作監管框架，實現兩國快速支付系統互聯，支持兩國企業和個人線上快速辦理跨境匯款。

據央視新聞21日披露，支付合作項目啟動儀式，標誌大陸與阿拉伯聯合大公國快速支付系統互聯、「銀聯—Jaywan」雙品牌卡首筆交易及阿拉伯聯合大公國多邊數位貨幣橋（JISR）項目正式啟動。

另據大陸央行21日消息，2025年11月19日，大陸行長潘功勝在阿布達比會見阿拉伯聯合大公國副總統曼蘇爾、中央銀行行長哈立德，就加強雙邊金融合作交換了意見。雙方共同出席支付合作項目啟動儀式，見證中雙邊快速支付系統互聯、「銀聯—Jaywan」雙品牌卡首筆交易及阿拉伯聯合大公國多邊數位貨幣橋（JISR）項目的正式啟動。

同日，潘功勝與哈立德簽署上述《關於開展跨境支付互聯互通的諒解備忘錄》。雙方將構建中阿跨境支付合作監管框架，實現兩國快速支付系統互聯，支持雙方企業和個人線上快速辦理跨境匯款，提升中阿跨境支付效率和服務水準，進一步便利雙邊經貿活動和人員往來。

品牌 貨幣 標誌

相關新聞

「十五五」提地方化債 陸學者：在下次經濟衝擊前恢復宏觀調控能力

大陸積極採取措施化解地方政府債務，大陸學者指出，大陸官方目標不是簡單的「降低債務數字」，而是在債務完全吞噬政策空間前恢復...

「潛水表不建議潛水用」 小米售後一句話翻車了

近日，網友自稱戴小米潛水表在海洋潛水時手表進水，售後維修後被告知「潛水表不建議潛水用」，引發熱議。南京一名律師19日公開...

SU7車主提告 小米法務「背刺」雷軍：老董發的微博不算數

小米集團董事長雷軍一向是小米「首席代言人」，出了事卻立馬被劃清界限？近日，百餘位小米SU7 Ultra車主集體控告小米涉...

大陸與阿拉伯聯合大公國 簽訂「跨境支付互聯互通」備忘錄

近日大陸與阿拉伯聯合大公國支付合作項目啟動儀式在阿布達比舉行，雙方央行行長也已簽署《跨境支付互聯互通的諒解備忘錄》，將構...

陸600億商業聯姻…最美「光二代」下月將嫁給霸王茶姬老董

近期，一則婚禮請柬在商界引發連鎖熱議。天合光能創始人高紀凡夫婦發出婚禮邀請，其女高海純將與霸王茶姬創始人張俊傑喜結連理，...

不止有螺螄粉 廣西柳州將打造新能源汽車產業高地

廣西柳州市目前成為中國新能源汽車滲透率最高的城市，該市市長劉勝友19日在南寧市表示，柳州市將加快汽車產業向高端化和新能源...

