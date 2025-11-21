大陸與阿拉伯聯合大公國 簽訂「跨境支付互聯互通」備忘錄

近日大陸與阿拉伯聯合大公國支付合作項目啟動儀式在阿布達比舉行，雙方央行行長也已簽署《跨境支付互聯互通的諒解備忘錄》，將構建雙邊跨境支付合作監管框架，實現兩國快速支付系統互聯，支持兩國企業和個人線上快速辦理跨境匯款。

據央視新聞21日披露，支付合作項目啟動儀式，標誌大陸與阿拉伯聯合大公國快速支付系統互聯、「銀聯—Jaywan」雙品牌卡首筆交易及阿拉伯聯合大公國多邊數位貨幣橋（JISR）項目正式啟動。

另據大陸央行21日消息，2025年11月19日，大陸行長潘功勝在阿布達比會見阿拉伯聯合大公國副總統曼蘇爾、中央銀行行長哈立德，就加強雙邊金融合作交換了意見。雙方共同出席支付合作項目啟動儀式，見證中雙邊快速支付系統互聯、「銀聯—Jaywan」雙品牌卡首筆交易及阿拉伯聯合大公國多邊數位貨幣橋（JISR）項目的正式啟動。

同日，潘功勝與哈立德簽署上述《關於開展跨境支付互聯互通的諒解備忘錄》。雙方將構建中阿跨境支付合作監管框架，實現兩國快速支付系統互聯，支持雙方企業和個人線上快速辦理跨境匯款，提升中阿跨境支付效率和服務水準，進一步便利雙邊經貿活動和人員往來。