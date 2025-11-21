快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

聽新聞
0:00 / 0:00

「十五五」提地方化債 陸學者：在下次經濟衝擊前恢復宏觀調控能力

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
大陸積極採取措施化解地方政府債務，大陸學者指出，大陸官方目標不是簡單的「降低債務數字」，而是在債務完全吞噬政策空間前恢復調控能力。歐新社
大陸積極採取措施化解地方政府債務，大陸學者指出，大陸官方目標不是簡單的「降低債務數字」，而是在債務完全吞噬政策空間前恢復調控能力。歐新社

大陸積極採取措施化解地方政府債務，大陸學者指出，大陸官方目標不是簡單的「降低債務數字」，而是在債務完全吞噬政策空間前恢復調控能力，時間點設定在2028年前，則是考量該時間點後，人口老齡化加劇，財政壓力會更大。

大陸國務院2018年提出，地方需在5-10年內完成化解隱性債務，即在2028年前實現隱性債務清零。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（十五五）進一步表示，要提高防範化解重點領域風險能力，統籌推進房地產、地方政府債務、中小金融機構等風險有序化解，嚴防系統性風險。

大陸地方政府財政壓力仍在承壓，第一財經日前報導，公開資料顯示，今年前10個月大陸發行地方政府債券合計約人民幣9兆1,062億元，增長約23%，舉債規模創下同期歷史新高。其中，再融資債券發行人民幣4.4兆元，增長約58%，再融資債券的用途包括償還地方政府到期的政府債券本金，以及置換地方政府存量隱性債務。

大陸政府為何積極化解地方債務？南韓泰齋未來戰略研究院于若瑩21日出席2025當代中國研究國際研討會，以湖北的案例說明大陸官方的政策考量。

于若瑩指出，2020年新冠疫情導致湖北經濟重創，大陸中央政府在當年向湖北提供人民幣4,911.61億元的轉移支付，相當於該省當年GDP的11.3%，且這些轉移支付完全沒有配套的融資安排。相關理論指出，大規模無融資財政衝擊會帶來顯著通貨通膨，然而湖北卻出現通貨緊縮的現象。

她表示，傳統上，地方政府債務化解被視為防範財政風險的措施，但是湖北的狀況顯示，高債務已經從單純的財政風險，演變為宏觀調控的根源。當債務率超過50%臨界值，債務存量效應會導致財務政策傳導機制完全失靈。

于若瑩認為，十五五化債戰略的核心目標不是簡單的「降低債務數字」，而是在債務完全吞噬政策空間前恢復調控能力。而設定2028年隱性債務基本清零的目標，本質上是要在下次經濟衝擊來臨前恢復宏觀調控能力，加上大陸正在進入人口負增長、經濟增速下行的階段，2028年後人口老齡化加劇，財政壓力會更大。

債務 財政 風險

延伸閱讀

大陸兩院院士新增144人 多位國防與國安領域專家入選

跨越倫理的婚事…離婚後要娶前妻的女兒？台灣禁止、大陸不禁

外交關係緊張之際 日本10月對大陸出口增長2.1%

遊港注意！陸女做1事被罰款2萬元 哀嘆：在家鄉可以隨意做啊

相關新聞

「十五五」提地方化債 陸學者：在下次經濟衝擊前恢復宏觀調控能力

大陸積極採取措施化解地方政府債務，大陸學者指出，大陸官方目標不是簡單的「降低債務數字」，而是在債務完全吞噬政策空間前恢復...

「潛水表不建議潛水用」 小米售後一句話翻車了

近日，網友自稱戴小米潛水表在海洋潛水時手表進水，售後維修後被告知「潛水表不建議潛水用」，引發熱議。南京一名律師19日公開...

SU7車主提告 小米法務「背刺」雷軍：老董發的微博不算數

小米集團董事長雷軍一向是小米「首席代言人」，出了事卻立馬被劃清界限？近日，百餘位小米SU7 Ultra車主集體控告小米涉...

大陸與阿拉伯聯合大公國 簽訂「跨境支付互聯互通」備忘錄

近日大陸與阿拉伯聯合大公國支付合作項目啟動儀式在阿布達比舉行，雙方央行行長也已簽署《跨境支付互聯互通的諒解備忘錄》，將構...

陸600億商業聯姻…最美「光二代」下月將嫁給霸王茶姬老董

近期，一則婚禮請柬在商界引發連鎖熱議。天合光能創始人高紀凡夫婦發出婚禮邀請，其女高海純將與霸王茶姬創始人張俊傑喜結連理，...

不止有螺螄粉 廣西柳州將打造新能源汽車產業高地

廣西柳州市目前成為中國新能源汽車滲透率最高的城市，該市市長劉勝友19日在南寧市表示，柳州市將加快汽車產業向高端化和新能源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。