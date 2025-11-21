「十五五」提地方化債 陸學者：在下次經濟衝擊前恢復宏觀調控能力

大陸積極採取措施化解地方政府債務，大陸學者指出，大陸官方目標不是簡單的「降低債務數字」，而是在債務完全吞噬政策空間前恢復調控能力，時間點設定在2028年前，則是考量該時間點後，人口老齡化加劇，財政壓力會更大。

大陸國務院2018年提出，地方需在5-10年內完成化解隱性債務，即在2028年前實現隱性債務清零。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（十五五）進一步表示，要提高防範化解重點領域風險能力，統籌推進房地產、地方政府債務、中小金融機構等風險有序化解，嚴防系統性風險。

大陸地方政府財政壓力仍在承壓，第一財經日前報導，公開資料顯示，今年前10個月大陸發行地方政府債券合計約人民幣9兆1,062億元，增長約23%，舉債規模創下同期歷史新高。其中，再融資債券發行人民幣4.4兆元，增長約58%，再融資債券的用途包括償還地方政府到期的政府債券本金，以及置換地方政府存量隱性債務。

大陸政府為何積極化解地方債務？南韓泰齋未來戰略研究院于若瑩21日出席2025當代中國研究國際研討會，以湖北的案例說明大陸官方的政策考量。

于若瑩指出，2020年新冠疫情導致湖北經濟重創，大陸中央政府在當年向湖北提供人民幣4,911.61億元的轉移支付，相當於該省當年GDP的11.3%，且這些轉移支付完全沒有配套的融資安排。相關理論指出，大規模無融資財政衝擊會帶來顯著通貨通膨，然而湖北卻出現通貨緊縮的現象。

她表示，傳統上，地方政府債務化解被視為防範財政風險的措施，但是湖北的狀況顯示，高債務已經從單純的財政風險，演變為宏觀調控的根源。當債務率超過50%臨界值，債務存量效應會導致財務政策傳導機制完全失靈。

于若瑩認為，十五五化債戰略的核心目標不是簡單的「降低債務數字」，而是在債務完全吞噬政策空間前恢復調控能力。而設定2028年隱性債務基本清零的目標，本質上是要在下次經濟衝擊來臨前恢復宏觀調控能力，加上大陸正在進入人口負增長、經濟增速下行的階段，2028年後人口老齡化加劇，財政壓力會更大。