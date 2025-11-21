重塑非洲銅礦運輸通道 陸總理李強出席活化「坦尚鐵路」開工儀式

大陸總理李強20日在非洲出席「坦尚鐵路」活化工程的開工儀式，他強調，坦尚鐵路是中非合作的標誌性工程。大陸願協助尚方、坦方推動坦尚鐵路繁榮帶建設，願推進硬聯通、軟聯通。這條鐵路是中共20世紀援建，也是目前非洲銅礦運輸的重要通道。

據新華社，李強20日於尚比亞首都路沙卡，與尚比亞總統希奇萊馬、坦尚尼亞副總統恩欽比共同出席「坦尚鐵路活化項目開工儀式」。

李強表示，去年9月三方領導人在北京共同見證簽署《坦尚鐵路活化項目諒解備忘錄》。一年多來，三方有關部門和企業戮力同心、積極行動，推動項目取得重要進展，迎來了正式開工。坦尚鐵路是中非合作的標誌性工程。大陸政府將會同兩國政府，為鐵路活化提供必要支持和保障。希望三方堅持高品質、高標準推進施工建設，把項目打造成優質高效、安全可靠的精品工程，樹立「一帶一路」的標竿。

他強調大陸願協助尚方、坦方推動坦尚鐵路繁榮帶建設，合力打造新的經濟增長樞紐，同時在沿線合作實施醫療衛生、減貧惠農等更多「小而美」項目，更好促進民生改善。也願同尚方、坦方推進鐵路、公路、港口等基礎設施「硬聯通」，加強海關、商檢、稅務等領域「軟聯通」，不斷提升貿易和投資便利化水平。

此次三方還發布了涵蓋六大目標的「關於攜手打造坦贊鐵路繁榮帶的聯合聲明」。內容提到，三方願發揮各自比較優勢，圍繞坦尚鐵路及其他走廊加強協作，探討整合多種基礎設施資源，建設多式聯運通道，促進非洲國家間貿易。三方支持落實大陸給予非洲建交國100%稅目產品零關稅舉措，鼓勵非洲生產和加工當地語系化，擴大優質產品對大陸和其他市場出口。推動鐵路沿線和周邊地區現有工業、產業園區建設，規劃建設經濟特區、自貿區，實現聯動發展，助力坦、尚兩國工業化和農業現代化。

今年9月29日，中鐵建所屬外經平台中土公司（當年的中共鐵道部援外辦公室）在北京簽署了坦尚鐵路項目活化協議。港媒南華早報指出，中國土木工程集團有限公司同意先期投資11億美元，並追加投資2.38億美元，用於翻新這條鐵路。這條全長1,860公里的鐵路連通了尚比亞的銅礦和坦尚尼亞的重要港口，為銅、鈷等礦產運輸到印度洋提供了一條至關重要的快速通道。

公開資料顯示，坦尚鐵路是大陸方面在1967年與坦、尚兩國政府簽訂協議後修建，該鐵路東起坦尚尼亞首都沙蘭港，西至尚比亞的新卡比裡姆博希，全長1,860公里，工程1970年10月正式開工，1976年7月全部建成移交。期間大陸政府提供無息貸款人民幣9.88億元，發運各種設備材料近100萬噸，先後派遣工程技術人員近5萬人次，這是中共在非洲援助的標誌性工程。