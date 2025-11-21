聯想第3季淨利106億元 下滑5% 晶片、營運成本增加、毛利率下降是主因

聯想集團公布第3季財報（2025/2026財年第2季）營收增長15%至205億美元；歸屬股東淨利下降5%至3.4億美元（約新台幣106億元），主因晶片成本上漲、毛利率下降及營運成本增加。

為了應對記憶體晶片等關鍵零組件成本上漲等挑戰，聯想證實已與核心零組件供應商簽訂最優合約，確保明年有足夠的供應量。

華爾街見聞報導，聯想核心業務PC部門在本季度成為營收增長重要支柱，諮詢公司IDC數據顯示，7月至9月期間，聯想的個人電腦出貨量出現17.3%增長；對人工智慧伺服器的強勁需求是另一功臣。

隨著全球企業加速布局AI，對算力基礎設施的投入持續增加，為聯想等伺服器供應商創造巨大市場機會。

但成本和宏觀層面的壓力也正給聯想的利潤率帶來挑戰。雖然聯想的PC業務強勁復甦、人工智慧伺服器旺盛需求等共同推動營收超預期增長，但淨利下滑以及關鍵零組件成本上漲等挑戰，正對其未來盈利能力帶來不確定性。

對此，聯想集團董事長兼執行長楊元慶在發布公司財報後證實，與核心供應商建立長期穩定合作關係，通過提前鎖定產能、簽署長期協議，確保未來1-2個季度乃至更長時間內的關鍵零組件供應安全，並有效控制成本波動對利潤的影響，聯想正加速布局企業級AI基礎設施。

證券時報指出，聯想近年來正加速布局AI基礎設施領域，試圖從傳統PC製造商向「智能算力服務商」轉型。市場認為，聯想提前鎖定供應鏈資源的做法，反映出其在人工智慧轉型過程中對穩定性和可持續性的高度重視。透過長期合約鎖定關鍵部件供應，不僅有助於控制成本波動，也為公司在激烈競爭中爭取戰略主動權。