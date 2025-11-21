快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

聯想第3季淨利106億元 下滑5% 晶片、營運成本增加、毛利率下降是主因

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
聯想。（中新社）
聯想。（中新社）

聯想集團公布第3季財報（2025/2026財年第2季）營收增長15%至205億美元；歸屬股東淨利下降5%至3.4億美元（約新台幣106億元），主因晶片成本上漲、毛利率下降及營運成本增加。

為了應對記憶體晶片等關鍵零組件成本上漲等挑戰，聯想證實已與核心零組件供應商簽訂最優合約，確保明年有足夠的供應量。

華爾街見聞報導，聯想核心業務PC部門在本季度成為營收增長重要支柱，諮詢公司IDC數據顯示，7月至9月期間，聯想的個人電腦出貨量出現17.3%增長；對人工智慧伺服器的強勁需求是另一功臣。

隨著全球企業加速布局AI，對算力基礎設施的投入持續增加，為聯想等伺服器供應商創造巨大市場機會。

但成本和宏觀層面的壓力也正給聯想的利潤率帶來挑戰。雖然聯想的PC業務強勁復甦、人工智慧伺服器旺盛需求等共同推動營收超預期增長，但淨利下滑以及關鍵零組件成本上漲等挑戰，正對其未來盈利能力帶來不確定性。

對此，聯想集團董事長兼執行長楊元慶在發布公司財報後證實，與核心供應商建立長期穩定合作關係，通過提前鎖定產能、簽署長期協議，確保未來1-2個季度乃至更長時間內的關鍵零組件供應安全，並有效控制成本波動對利潤的影響，聯想正加速布局企業級AI基礎設施。

證券時報指出，聯想近年來正加速布局AI基礎設施領域，試圖從傳統PC製造商向「智能算力服務商」轉型。市場認為，聯想提前鎖定供應鏈資源的做法，反映出其在人工智慧轉型過程中對穩定性和可持續性的高度重視。透過長期合約鎖定關鍵部件供應，不僅有助於控制成本波動，也為公司在激烈競爭中爭取戰略主動權。

基礎設施 算力 供應鏈

延伸閱讀

傳美晶片出口限制轉彎 美媒：輝達將迎重大利多

台南中西區寸土寸金魚塭地 轉型科技產業專區最新進度曝

文大新聞數位傳播研討會 剖析AI時代的新聞媒介挑戰與轉型全景

馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用輝達晶片

相關新聞

中金「做大」 要併兩家券商…資產將衝4.4兆元躍業界四哥

中國國際金融股份有限公司（中金公司）、東興證券及信達證券三家上市公司昨（20）日同步停牌。中金公司公告，正籌劃以換股方式...

廣西柳州 打造新能源汽車產業高地

廣西柳州市目前成為中國大陸新能源汽車滲透率最高的城市，該市市長劉勝友19日在南寧市表示，柳州市將加快汽車產業向高端化和新...

磷酸鐵鋰行業 成本售價矛盾突出

中國化學與物理電源行業協會18日在北京舉行《磷酸鐵鋰材料行業成本研究》研討會。這份研究顯示行業成本與價格矛盾突出。磷酸鐵...

陸IC設計產業銷售 首破千億美元

中國半導體行業協會集成電路（積體電路）設計分會理事長魏少軍20日在一場活動上表示，今年大陸晶片設計產業銷售估達1,180...

京東台企好物館 助台商拓展市場

「京東台企好物館」於11月18日正式啟動，作為大陸首個聚焦於台灣全域全品類優質產品的電商平台，此舉加速兩岸經貿流通，協助...

汕台工商界 廣東交流

2025年汕台工商業合作發展大會暨第二屆汕頭．雲林融合發展活動周19日在廣東汕頭市開幕。中國台灣工商企業界、青年團體、同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。