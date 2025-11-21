中金「做大」 要併兩家券商…資產將衝4.4兆元躍業界四哥

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中金公司公告，正籌劃以換股方式吸收合併東興證券與信達證券，以加速打造一流投資銀行。 美聯社
中國國際金融股份有限公司（中金公司）、東興證券及信達證券三家上市公司昨（20）日同步停牌。中金公司公告，正籌劃以換股方式吸收合併東興證券與信達證券，以加速打造一流投資銀行。合併後三家公司合計總資產將超過人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元），券商排名第四大。

新京報引述業內人士指出，此次三家券商整合，是落實中央金融工作會議精神的舉措，有助整合資源、優化布局，強化服務國家戰略與實體經濟的能力，並建構更強的資本實力與風控體系。該名人士亦稱，合併後有助中金公司提升綜合服務能力，並借助兩家資管公司股東在不良資產處置領域的經驗，拓展債務重組、風險化解及產業投行等業務。

第一財經報導，中金公司公告，三家公司已簽署原則性協議，但重組合併案仍需經各自董事會、股東會審議，並取得監管機構批准後方可實施。

三家公司股票自昨天起停牌。中金公司指出，合併案涉及A+H股兩地上市主體，流程複雜，依規定預計停牌不超過25個交易日。公司表示，透過整合三方資源、實現優勢互補，有助加快建設一流投資銀行，提升服務國家戰略與實體經濟的能力。

從股東背景來看，三家券商均屬中央匯金旗下。季報顯示，截至9月底，中央匯金直接持有中金公司40.11%股權，並分別透過中國信達及中國東方間接持有信達證券、東興證券各78.67%及45%股權。今年2月，中國信達、中國東方及部分中證金融的股權由大陸財政部劃轉至中央匯金，市場因此預期「匯金系」券商整合將加速。

依第3季財報，中金公司資產規模人民幣7,649.4億元，東興證券與信達證券分別為人民幣1,163.9億元及人民幣1,282.5億元，合計後資產規模將突破人民幣1兆元。南方日報指出，合併後中金公司規模將大躍升至第四大，前三大依序為中信證券、國泰海通和華泰證券。

今年以來，大陸券商業整合動作頻繁。國泰君安與海通證券合併案已於年內完成全部流程；國聯證券收購民生證券後更名國聯民生證券；宏信證券及瑞信證券則更名為天府證券、北京證券。

券商 人民幣 資產

