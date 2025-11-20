荷方暫停干預後…聞泰再發聲：不接受非法結果合法化 要求恢復控制權

在荷蘭19日宣布暫停對安世半導體的干預後，事件進入新的階段。安世半導體大陸母公司聞泰科技繼19日深夜公告後，20日再度發聲明稱，荷方暫停行政令並不代表事件已解決，強調公司完整股東權利與控制權必須恢復，絕不接受將非法結果「合法化」的企圖。

聞泰科技20日晚就荷蘭經濟部暫停行政令發布聲明。聲明稱，聞泰科技作為股東的完整權利以及對安世的合法控制權必須恢復。荷蘭經濟部暫停行政令的舉動雖走出了妥善解決問題的第一步，但絕非這次事件的解決方案。

聲明指，聞泰科技敦促荷蘭經濟部正視本次事件的本質，盡快、徹底糾正其錯誤，其不僅應永久撤銷其基於《貨物可用性法案》發布的行政令，撤回其對企業法庭的參與及支持，還應當確保中方股東的合法控制權及中方人員的合法權利得到恢復，將安世恢復至2025年9月29日之前的狀態。

聲明強調，堅決要求任何真正的解決方案，都必須以恢復聞泰科技作為股東的完整權利以及對安世的合法控制權為基礎。聞泰科技絕對不會接受任何將非法結果「合法化」的企圖，也不會接受一個由非法程序製造的安世公司股權及治理「新常態」。公司將採取一切法律手段，最大限度地維護公司及全體股東的合法權益。

同日稍早，據大陸商務部，王文濤20日應約與凱爾舉行視訊會談，就安世半導體問題深入交換意見。王文濤說，希望荷方真正負起責任，盡快採取實際行動，推動企業通過協商依法解決內部糾紛，為恢復仍然脆弱的全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利條件。

此前，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯19日在社群平台X上發聲明表示，已暫停對安世半導體的干預。他說，「鑑於近期的事態發展，我認為現在是採取建設性步驟的正確時機。」過去幾天，荷蘭與中方進行了建設性的會談，荷方舉措旨在「展現善意」。

而聞泰科技昨夜公告稱，雖然上述部長令被宣佈暫停，但10月7日（荷蘭時間）企業法庭裁決依舊處於生效狀態，其效力並未受暫停的部長令任何影響，公司10月13日公告說明的企業法庭的所有緊急措施還在進行中，公司對安世的控制權仍然處於受限狀態，請廣大投資者注意投資風險。公司將繼續與國際律師事務所團隊溝通法律救濟方案及手段，採取一切行動，最大限度維護公司及全體股東的合法權益。

此前，聞泰科技被列入美國出口管制實體清單後，荷蘭政府於今年9月30日，援引一條1952年頒布的《貨物供應法（貨物可用性法案）》，臨時接管安世半導體，引發中方反制，影響全球供應鏈。