布局嵌入式封装 滬電股份購買勝偉策15%股權及專利技術資產

布局嵌入式封裝（P2Pack）等核心技術，台資印刷電路板（PCB）巨頭滬電股份20日發布公告稱，公司擬以1900.91萬歐元（新台幣6.9億元）購買Schweizer持有的勝偉策15%股權，交易完成後，公司持有勝偉策的股權比例將由84%增加至99%。公司對勝偉策的控制力和經營決策效率將提升。

分析認為，滬電股份此次收購勝偉策15%股權及專利技術資產的目的，在於提升對子公司的控制力和經營決策效率，同時完善嵌入式封裝技術（P2Pack）等核心技術佈局，增強產品競爭力與市場壁壘。

嵌入式封裝，是將功率半導體，例如MOSFET、SiC晶片，直接嵌入PCB層壓結構，而不是傳統的分立封裝。

公告指出，勝偉策同時將以199.09萬歐元（新台幣7,276億元）向Schweizer購買一組專利及技術資產，以完善技術布局。

公告提到，公司在勝偉策業務、投資、 產品規劃及經營執行上的主導權將更加明確，有利於勝偉策快速回應市場變化、提升資源配置效率並增強整體經營能力，使其未來在重大投資、產能建設、技術升級及資產整合等方面具備更高的推進效率和經營靈活性。

本次交易涉及的股權資產交易完成後，Schweizer仍保留勝偉策1%的股權，有利於維持雙方在業務、技術及資源方面的長期合作關係，有助於雙方在未來的產品開發、技術合作、供應鏈協同及相關專案推進過程中繼續保持穩定的合作基礎。

滬電股份表示，本次交易涉及的相關專利及技術資產，與勝偉策現有業務具有高度協同性，透過購買相關專利及技術資產，勝偉策可直接獲得相關技術的自主權和控制權，有助於縮短研發周期、降低重複研發投入，提高技術開發與產品升級效率。

且有助於加快技術反覆運算速度，進一步完善勝偉策在嵌入式封裝技術（P2Pack） 等核心業務領域的技術布局和儲備，提升關鍵技術環節的自主可控能力，進而提升產品性能及競爭壁壘， 增強市場競爭力。

勝偉策成立於2017年12月18日，法定代表人為吳傳彬，註冊資本10,968.75萬歐元，主要從事於新型電子元器件、印刷電路板及封裝電子產品等。