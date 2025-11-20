快訊

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

台網紅「紐約吃霸王餐」肉償抵債遭逮 友揭神祕背景：曾是名流圈常客

聽新聞
0:00 / 0:00

布局嵌入式封装 滬電股份購買勝偉策15%股權及專利技術資產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
布局嵌入式封装（P2Pack）等核心技術，台資印刷電路板（PCB）巨頭滬電股份20日發布公告稱，公司擬以1900.91萬歐元（新台幣6.9億元）購買Schweizer持有的勝偉策15%股權。圖為滬電股份在昆山總部。圖／滬電股份官網
布局嵌入式封装（P2Pack）等核心技術，台資印刷電路板（PCB）巨頭滬電股份20日發布公告稱，公司擬以1900.91萬歐元（新台幣6.9億元）購買Schweizer持有的勝偉策15%股權。圖為滬電股份在昆山總部。圖／滬電股份官網

布局嵌入式封裝（P2Pack）等核心技術，台資印刷電路板（PCB）巨頭滬電股份20日發布公告稱，公司擬以1900.91萬歐元（新台幣6.9億元）購買Schweizer持有的勝偉策15%股權，交易完成後，公司持有勝偉策的股權比例將由84%增加至99%。公司對勝偉策的控制力和經營決策效率將提升。

分析認為，滬電股份此次收購勝偉策15%股權及專利技術資產的目的，在於提升對子公司的控制力和經營決策效率，同時完善嵌入式封裝技術（P2Pack）等核心技術佈局，增強產品競爭力與市場壁壘。

嵌入式封裝，是將功率半導體，例如MOSFET、SiC晶片，直接嵌入PCB層壓結構，而不是傳統的分立封裝。

公告指出，勝偉策同時將以199.09萬歐元（新台幣7,276億元）向Schweizer購買一組專利及技術資產，以完善技術布局。

公告提到，公司在勝偉策業務、投資、 產品規劃及經營執行上的主導權將更加明確，有利於勝偉策快速回應市場變化、提升資源配置效率並增強整體經營能力，使其未來在重大投資、產能建設、技術升級及資產整合等方面具備更高的推進效率和經營靈活性。

本次交易涉及的股權資產交易完成後，Schweizer仍保留勝偉策1%的股權，有利於維持雙方在業務、技術及資源方面的長期合作關係，有助於雙方在未來的產品開發、技術合作、供應鏈協同及相關專案推進過程中繼續保持穩定的合作基礎。

滬電股份表示，本次交易涉及的相關專利及技術資產，與勝偉策現有業務具有高度協同性，透過購買相關專利及技術資產，勝偉策可直接獲得相關技術的自主權和控制權，有助於縮短研發周期、降低重複研發投入，提高技術開發與產品升級效率。

且有助於加快技術反覆運算速度，進一步完善勝偉策在嵌入式封裝技術（P2Pack） 等核心業務領域的技術布局和儲備，提升關鍵技術環節的自主可控能力，進而提升產品性能及競爭壁壘， 增強市場競爭力。

勝偉策成立於2017年12月18日，法定代表人為吳傳彬，註冊資本10,968.75萬歐元，主要從事於新型電子元器件、印刷電路板及封裝電子產品等。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

ASML 看旺半導體 全球產值2030年突破1兆美元 家登、家碩等沾光

ASML 挺摩爾定律：未來15年持續推進製程藍圖

英特爾前執行長基辛格曾說「台灣是最危險地方」 改口稱「創新之地 」

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？ 蘋果高通徵才條件露玄機

相關新聞

布局嵌入式封装 滬電股份購買勝偉策15%股權及專利技術資產

布局嵌入式封裝（P2Pack）等核心技術，台資印刷電路板（PCB）巨頭滬電股份20日發布公告稱，公司擬以1900.91萬...

荷方暫停干預後…聞泰再發聲：不接受非法結果合法化 要求恢復控制權

在荷蘭19日宣布暫停對安世半導體的干預後，事件進入新的階段。安世半導體大陸母公司聞泰科技繼19日深夜公告後，20日再度發...

中英就安世半導體會談 英方稱願就此與荷方溝通

中國大陸與荷蘭就解決安世半導體的爭端邁出關鍵一步，荷蘭政府19日中止對安世半導體的干預。大陸商務部長王文濤20日與英國商...

盼荷方負起責任…王文濤和英商貿部長視訊 談安世半導體問題

在昨日荷蘭宣布，暫停對安世半導體的干預後，就這一影響全球供應鏈的問題邁向緩解，大陸商務部長王文濤今與英國商貿大臣凱爾視訊...

恢復交易後再漲停 「合富中國」15天漲逾290%

合富-KY（4745）在A股上市公司合富中國，停牌核查3個交易日後20日復牌（恢復交易）再度受資金熱烈追求，盤中封死漲停...

安全遭質疑！電動車事故頻傳 小米市值2個月內蒸發2.1兆元

小米集團股價在2個月內下跌34.7%，市值蒸發了超過5300億港元（新台幣約2.1兆元）。儘管第三季財報表現不錯，仍無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。