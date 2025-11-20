中英就安世半導體會談 英方稱願就此與荷方溝通

中國大陸與荷蘭就解決安世半導體的爭端邁出關鍵一步，荷蘭政府19日中止對安世半導體的干預。大陸商務部長王文濤20日與英國商貿大臣凱爾（Peter Kyle）舉行視訊會議時表示，希望荷方真正負起責任，盡快採取實際行動，凱爾則表示，願就此與荷方溝通。

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯19日發布聲明稱，荷蘭政府決定採取建設性措施，中止對安世半導體的干預（部長令），荷方舉措旨在「展現善意」；不過大陸商務部方面對此表示，中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，但也稱距離解決全球半導體產供鏈動蕩和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。

大陸商務部20晚間消息，11月20日，王文濤應約與凱爾舉行視訊會談，就安世半導體問題深入交換意見。

王文濤表示，安世半導體問題的責任在荷方。荷經濟大臣行政令及荷經濟部推動企業法庭作出錯誤裁決，是導致全球半導體產供鏈陷入動蕩和混亂的根源。中方本著負責任的態度，對符合規定的民用用途出口予以豁免，全球半導體產供鏈危機得到一定程度緩解。

他並提到，荷方近期主動暫停行政令，是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步。希望荷方真正負起責任，盡快採取實際行動，推動企業通過協商依法解決內部糾紛，為恢復仍然脆弱的全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利條件。

據大陸商務部消息，凱爾表示，感謝中方通報安世半導體問題有關情況，以及為恢復全球半導體產供鏈所做努力。英方也認為，解決問題的長期方案在於企業通過協商解決內部糾紛。英方願就此與荷方溝通，共同推動盡快恢復全球半導體產供鏈安全與穩定。