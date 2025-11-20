快訊

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

台網紅「紐約吃霸王餐」肉償抵債遭逮 友揭神祕背景：曾是名流圈常客

聽新聞
0:00 / 0:00

中英就安世半導體會談 英方稱願就此與荷方溝通

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部20晚間消息，11月20日，王文濤應約與凱爾舉行視訊會談，就安世半導體問題深入交換意見。美聯社
大陸商務部20晚間消息，11月20日，王文濤應約與凱爾舉行視訊會談，就安世半導體問題深入交換意見。美聯社

中國大陸與荷蘭就解決安世半導體的爭端邁出關鍵一步，荷蘭政府19日中止對安世半導體的干預。大陸商務部長王文濤20日與英國商貿大臣凱爾（Peter Kyle）舉行視訊會議時表示，希望荷方真正負起責任，盡快採取實際行動，凱爾則表示，願就此與荷方溝通。

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯19日發布聲明稱，荷蘭政府決定採取建設性措施，中止對安世半導體的干預（部長令），荷方舉措旨在「展現善意」；不過大陸商務部方面對此表示，中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，但也稱距離解決全球半導體產供鏈動蕩和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。

大陸商務部20晚間消息，11月20日，王文濤應約與凱爾舉行視訊會談，就安世半導體問題深入交換意見。

王文濤表示，安世半導體問題的責任在荷方。荷經濟大臣行政令及荷經濟部推動企業法庭作出錯誤裁決，是導致全球半導體產供鏈陷入動蕩和混亂的根源。中方本著負責任的態度，對符合規定的民用用途出口予以豁免，全球半導體產供鏈危機得到一定程度緩解。

他並提到，荷方近期主動暫停行政令，是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步。希望荷方真正負起責任，盡快採取實際行動，推動企業通過協商依法解決內部糾紛，為恢復仍然脆弱的全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利條件。

據大陸商務部消息，凱爾表示，感謝中方通報安世半導體問題有關情況，以及為恢復全球半導體產供鏈所做努力。英方也認為，解決問題的長期方案在於企業通過協商解決內部糾紛。英方願就此與荷方溝通，共同推動盡快恢復全球半導體產供鏈安全與穩定。

荷蘭 大陸商務部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

荷蘭中止干預 「安世之亂」降溫 但中國表示不滿意

世足／僅15萬人的小島庫拉索奇蹟進會內賽 背後付出多少努力？

輝達財報超預期！法人：半導體仍處於上升周期 建議買這類主題型ETF

荷蘭暫停接管安世半導體 控制權問題仍待解

相關新聞

布局嵌入式封装 滬電股份購買勝偉策15%股權及專利技術資產

布局嵌入式封裝（P2Pack）等核心技術，台資印刷電路板（PCB）巨頭滬電股份20日發布公告稱，公司擬以1900.91萬...

荷方暫停干預後…聞泰再發聲：不接受非法結果合法化 要求恢復控制權

在荷蘭19日宣布暫停對安世半導體的干預後，事件進入新的階段。安世半導體大陸母公司聞泰科技繼19日深夜公告後，20日再度發...

中英就安世半導體會談 英方稱願就此與荷方溝通

中國大陸與荷蘭就解決安世半導體的爭端邁出關鍵一步，荷蘭政府19日中止對安世半導體的干預。大陸商務部長王文濤20日與英國商...

盼荷方負起責任…王文濤和英商貿部長視訊 談安世半導體問題

在昨日荷蘭宣布，暫停對安世半導體的干預後，就這一影響全球供應鏈的問題邁向緩解，大陸商務部長王文濤今與英國商貿大臣凱爾視訊...

恢復交易後再漲停 「合富中國」15天漲逾290%

合富-KY（4745）在A股上市公司合富中國，停牌核查3個交易日後20日復牌（恢復交易）再度受資金熱烈追求，盤中封死漲停...

安全遭質疑！電動車事故頻傳 小米市值2個月內蒸發2.1兆元

小米集團股價在2個月內下跌34.7%，市值蒸發了超過5300億港元（新台幣約2.1兆元）。儘管第三季財報表現不錯，仍無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。