盼荷方負起責任…王文濤和英商貿部長視訊 談安世半導體問題

在昨日荷蘭宣布，暫停對安世半導體的干預後，就這一影響全球供應鏈的問題邁向緩解，大陸商務部長王文濤今與英國商貿大臣凱爾視訊會談。王文濤說，希望荷方真正負起責任，盡快採取實際行動，推動企業通過協商依法解決內部糾紛，為恢復仍然脆弱的全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利條件。

據大陸商務部，王文濤20日應約與凱爾舉行視訊會談，就安世半導體問題深入交換意見。

王文濤表示，安世半導體問題的責任在荷方。荷經濟大臣行政令及荷經濟部推動企業法庭作出錯誤裁決，是導致全球半導體產供鏈陷入動蕩和混亂的根源。中方本著負責任的態度，對符合規定的民用用途出口予以豁免，全球半導體產供鏈危機得到一定程度緩解。

他說，荷方近期主動暫停行政令，是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步。希望荷方真正負起責任，盡快採取實際行動，推動企業通過協商依法解決內部糾紛，為恢復仍然脆弱的全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利條件。

據中方發布，凱爾說，英方也認為，解決問題的長期方案在於企業通過協商解決內部糾紛。英方願就此與荷方溝通，共同推動盡快恢復全球半導體產供鏈安全與穩定。

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯昨在社交媒體X上表示，荷方已暫停對安世半導體的干預。大陸商務部昨夜也表態稱，對此表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動蕩和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距，希望荷方繼續展現與中方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。

安世半導體總部位於荷蘭奈梅亨，是全球最大的基礎型晶片製造商之一，但由陸資企業聞泰科技全資控股。在早前，安世半導體母公司聞泰科技被列入美國出口管制實體清單後，荷蘭政府於今年9月30日，援引一條1952年頒布的《貨物供應法（貨物可用性法案）》，臨時接管安世半導體，引發中方反制，影響全球供應鏈。

就荷方暫停干預，聞泰科技昨夜公告稱，雖然上述部長令（Order）被宣佈暫停，但2025年10月7日（荷蘭時間）企業法庭裁決依舊處於生效狀態，其效力並未受暫停的部長令任何影響，公司10月13日公告說明的企業法庭的所有緊急措施還在進行中，公司對安世的控制權仍然處於受限狀態，請廣大投資者注意投資風險。

聞泰科技還說，公司將繼續與國際律師事務所團隊溝通法律救濟方案及手段，採取一切行動，最大限度維護公司及全體股東的合法權益。