陸玩具零售額 今年估超千億元

中國工業和信息化部表示，據有關機構測算，預計2025年全年，中國國內市場玩具零售總額將超1000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，工信部消費品工業司司長何亞瓊日前在記者會上表示，中國既是玩具生產大國，又是玩具消費、出口大國。中國建成了全球最為完善的玩具產業鏈，生產技術先進、技術工人素質高，產業優勢顯著，能夠為全球消費者提供優質優價的玩具產品。

2024年，中國國內市場玩具零售總額達978.5億元，比2020年增長25.5%；玩具產品出口額達398.7億美元，比2020年增長19.1%，超四成產品出口美國、歐盟。 何亞瓊表示，近年來，中國玩具產品的品種豐富度實現大幅提升。毛絨、布藝、木製、金屬、塑膠等各種材質的玩具產品基本實現全覆蓋；益智玩具、智能玩具等創新產品引領潮流新趨勢；人工智能及大模型的應用為玩具產品注入新靈魂，已成為行業競爭的新賽道。據統計，2024年中國AI（人工智能）玩具市場規模約246億元，預計2025年全年將增至290億元。

此外，以盲盒、手辦為代表的，具有情緒價值、收藏價值的玩具市場持續高速增長，成為新增長點。