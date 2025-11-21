快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

汕台工商界 廣東交流

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2025年汕台工商業合作發展大會暨第二屆汕頭．雲林融合發展活動周19日在廣東汕頭市開幕。中國台灣工商企業界、青年團體、同鄉組織代表、在粵台商協會代表和當地有關部門、行業協會代表等400多人參加活動。

中新社報導，本次活動為期5天，主要通過「推介+簽約+展示+交流」搭建平台，促進汕頭與台灣在貿易往來、產業融合、文旅交流等領域合作，深化文化傳承、青年創業、基層交流等方面的融合發展。項目包括營商環境推介、合作交流簽約、台灣優品展示、特色產業協同創新對接、汕台產業合作交流研討會、中華雲林旅外同鄉總會揭牌等。 　

台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰表示，三四十年前就有很多台商到汕頭投資，台商在汕頭投資食品行業、機械行業或服務業都非常成功。商業總會將繼續帶領更多企業家來汕頭投資，也相信未來會有更多台灣企業，包括台灣的青年願意到汕頭投資、發展。 　　 　　 　　雲林觀光協會常務理事黃俊瑋稱，汕頭的人文風景和飲食跟台灣都特別接近，這次主要帶來台灣農產品和文創產品。希望兩地在特色文化和農產品經營交流合作。

汕頭是廣東距台灣最近城市，據不完全統計，台灣的汕頭籍後裔約30萬人；而汕頭南澳島與台灣關係密切，在台的南澳籍同胞達10萬人，超過南澳本島人口。

南澳 台商 青年

延伸閱讀

行政院版財劃法出爐 黃敏惠、張麗善各有建議主張

「我阿嬤？」模特兒冠軍亮相全場震驚 官方急滅火：頒錯人

影／大不敬？用貓罐頭拜虎爺卻「發爐」 雲林鳳山寺傳奇聞

綠選對會擬今拍板劉建國選雲林、陳品安戰苗栗 協調彰化4搶1

相關新聞

廣西柳州 打造新能源汽車產業高地

廣西柳州市目前成為中國大陸新能源汽車滲透率最高的城市，該市市長劉勝友19日在南寧市表示，柳州市將加快汽車產業向高端化和新...

磷酸鐵鋰行業 成本售價矛盾突出

中國化學與物理電源行業協會18日在北京舉行《磷酸鐵鋰材料行業成本研究》研討會。這份研究顯示行業成本與價格矛盾突出。磷酸鐵...

陸IC設計產業銷售 首破千億美元

中國半導體行業協會集成電路（積體電路）設計分會理事長魏少軍20日在一場活動上表示，今年大陸晶片設計產業銷售估達1,180...

京東台企好物館 助台商拓展市場

「京東台企好物館」於11月18日正式啟動，作為大陸首個聚焦於台灣全域全品類優質產品的電商平台，此舉加速兩岸經貿流通，協助...

汕台工商界 廣東交流

2025年汕台工商業合作發展大會暨第二屆汕頭．雲林融合發展活動周19日在廣東汕頭市開幕。中國台灣工商企業界、青年團體、同...

陸玩具零售額 今年估超千億元

中國工業和信息化部表示，據有關機構測算，預計2025年全年，中國國內市場玩具零售總額將超1000億元（人民幣，下同）。 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。