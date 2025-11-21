汕台工商界 廣東交流

2025年汕台工商業合作發展大會暨第二屆汕頭．雲林融合發展活動周19日在廣東汕頭市開幕。中國台灣工商企業界、青年團體、同鄉組織代表、在粵台商協會代表和當地有關部門、行業協會代表等400多人參加活動。

中新社報導，本次活動為期5天，主要通過「推介+簽約+展示+交流」搭建平台，促進汕頭與台灣在貿易往來、產業融合、文旅交流等領域合作，深化文化傳承、青年創業、基層交流等方面的融合發展。項目包括營商環境推介、合作交流簽約、台灣優品展示、特色產業協同創新對接、汕台產業合作交流研討會、中華雲林旅外同鄉總會揭牌等。

台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰表示，三四十年前就有很多台商到汕頭投資，台商在汕頭投資食品行業、機械行業或服務業都非常成功。商業總會將繼續帶領更多企業家來汕頭投資，也相信未來會有更多台灣企業，包括台灣的青年願意到汕頭投資、發展。 雲林觀光協會常務理事黃俊瑋稱，汕頭的人文風景和飲食跟台灣都特別接近，這次主要帶來台灣農產品和文創產品。希望兩地在特色文化和農產品經營交流合作。

汕頭是廣東距台灣最近城市，據不完全統計，台灣的汕頭籍後裔約30萬人；而汕頭南澳島與台灣關係密切，在台的南澳籍同胞達10萬人，超過南澳本島人口。